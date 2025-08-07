Апеляція Чернишова провалилася — суд залишив заставу 120 млн

Запобіжний захід для Чернишова — що вирішила апеляція
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 7 серпня підтвердила попереднє рішення щодо запобіжного заходу ексміністру Олексію Чернишову. Йому залишили заставу у 120 млн грн і низку обмежень до 27 серпня. У справі йдеться про масштабну корупцію у будівельній сфері.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Що відомо про запобіжний захід для Чернишова
Апеляція ексміністра не змінила умов запобіжного заходу — суд залишив заставу у 120 мільйонів гривень і всі процесуальні обов’язки. Їх перелік, серед іншого, включає заборону залишати Україну без дозволу слідства, обов’язок з’являтися на виклики і повідомляти про зміну місця проживання.
"Я продовжуватиму захищати свою честь, ім’я та правду у законний спосіб. Справу, порушену проти мене, вважаю повністю вигаданою. Жодних реальних підстав для звинувачень я не бачу — йдеться про якусь уявну знижку, якусь книжку", — заявив Чернишов.
САП повідомила, що заставу було обрано ще 27 червня. Її дія триватиме до 27 серпня. Обвинувачення стосується зловживання службовим становищем і отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Колишній віцепрем’єр став шостим фігурантом справи.
"Це були регулярні поїздки — два-три рази на місяць, офіційно, прозоро. До мого останнього відрядження я не був повідомлений ані формально, ані неформально про жодні підозри або слідчі дії. Тому всі заяви про моє нібито 'неповернення' є нічим іншим, як спробою дезінформувати суспільство", — прокоментував він інформацію про свої закордонні поїздки.
Чернишов наполягає, що співпрацює зі слідством і не намагався уникати відповідальності.
Нагадаємо, що міністерство національної єдності працює у штатному режимі, а інформація про його можливе закриття не відповідає дійсності. Про це після засідання Вищого антикорупційного суду 2 липня заявив віцепрем’єр-міністр і очільник міністерства Олексій Чернишов.
Раніше ми також інформували, що у справі ексглави уряду з питань національної єдності вже внесено визначену судом заставу. Сума, передбачена запобіжним заходом, становить 120 мільйонів гривень.
