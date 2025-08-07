Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Запобіжний захід для Чернишова — що вирішила апеляція

Запобіжний захід для Чернишова — що вирішила апеляція

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 17:00
Апеляція Чернишова провалилася — суд залишив заставу 120 млн
Олексій Чернишов. Фото: РБК-Україна

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 7 серпня підтвердила попереднє рішення щодо запобіжного заходу ексміністру Олексію Чернишову. Йому залишили заставу у 120 млн грн і низку обмежень до 27 серпня. У справі йдеться про масштабну корупцію у будівельній сфері.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Реклама
Читайте також:

Запобіжний захід для Чернишова — що вирішила апеляція - фото 1

Що відомо про запобіжний захід для Чернишова

Апеляція ексміністра не змінила умов запобіжного заходу — суд залишив заставу у 120 мільйонів гривень і всі процесуальні обов’язки. Їх перелік, серед іншого, включає заборону залишати Україну без дозволу слідства, обов’язок з’являтися на виклики і повідомляти про зміну місця проживання.

"Я продовжуватиму захищати свою честь, ім’я та правду у законний спосіб. Справу, порушену проти мене, вважаю повністю вигаданою. Жодних реальних підстав для звинувачень я не бачу — йдеться про якусь уявну знижку, якусь книжку", — заявив Чернишов.

САП повідомила, що заставу було обрано ще 27 червня. Її дія триватиме до 27 серпня. Обвинувачення стосується зловживання службовим становищем і отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Колишній віцепрем’єр став шостим фігурантом справи.

"Це були регулярні поїздки — два-три рази на місяць, офіційно, прозоро. До мого останнього відрядження я не був повідомлений ані формально, ані неформально про жодні підозри або слідчі дії. Тому всі заяви про моє нібито 'неповернення' є нічим іншим, як спробою дезінформувати суспільство", — прокоментував він інформацію про свої закордонні поїздки.

Чернишов наполягає, що співпрацює зі слідством і не намагався уникати відповідальності.

Нагадаємо, що міністерство національної єдності працює у штатному режимі, а інформація про його можливе закриття не відповідає дійсності. Про це після засідання Вищого антикорупційного суду 2 липня заявив віцепрем’єр-міністр і очільник міністерства Олексій Чернишов.

Раніше ми також інформували, що у справі ексглави уряду з питань національної єдності вже внесено визначену судом заставу. Сума, передбачена запобіжним заходом, становить 120 мільйонів гривень.

Олексій Чернишов суд корупція САП ВАКС
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації