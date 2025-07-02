Міністерство національної єдності продовжує роботу у звичайному режимі, його не ліквідовуватимуть, — Чернишов

Олексій Чернишов. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Міністерство національної єдності продовжує роботу у звичайному режимі. Чутки про його ліквідацію не відповідають дійсності.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов після засідання Вищого антикорупційного суду у середу, 2 липня, пише Радіо Свобода.

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Чернишов спростував інформацію ЗМІ про можливе розформування очолюваного ним міністерства. Медіа писали про можливе переформатування уряду, у межах якого Міністерство національної єдності можуть об’єднати з іншим органом виконавчої влади, а самого міністра — звільнити

"Продовжуємо працювати, а в справі, яка розглядається, я впевнений, що розберемося, суд надасть свою об’єктивну оцінку", – сказав міністр.

Чернишов також заявив, що звинувачення, висунуті проти нього, завдали серйозного удару по його репутації. Він наголосив, що має намір захищати своє ім’я та доводити свою правоту не лише в юридичному полі, а й щоденною роботою на займаній посаді.

"Я буду робити все, щоб її захистити і довести, що обвинувачення не є обґрунтованим. Я буду працювати на своїй посаді і буду доводити це своєю роботою", — підсумував він.

Раніше народний депутат України Ярослав Железняк прокоментував можливість розформування Міністерства єдності. За його словами, це міністерство не було корисним громадянам й не сильно допомогло поверненню українців.

Нагадаємо, 23 червня співробітники НАБУ та САП оголосили підозру Чернишову у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Вищий антикорупційний суд обрав міністру запобіжний захід, проте його не відсторонили від посади.