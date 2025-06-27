Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Справа Чернишова — віцепрем'єру обрали заставу

Справа Чернишова — віцепрем'єру обрали заставу

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 18:44
Чернишову обрали запобіжний захід — застава
Олексій Чернишов. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Чернишову обрали запобіжний захід — деталі Що передувало

У п'ятницю, 27 червня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру національної єдності Олексію Чернишову. Суд обрав посадовцю заставу у понад 120 мільйонів гривень.

Про це із зали суду інформує кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама
Читайте також:

Чернишову обрали запобіжний захід — деталі

У п'ятницю, 27 червня, міністру національної єдності Олексію Чернишову суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 120 мільйонів 2668 гривень.

Зауважимо, що перед оголошення запобіжного заходу віцепрем’єр-міністр заявив, що не зможе виплатити заставу у розмірі 120 мільйонів гривень, адже всі його рахунки були заблоковані.

Водночас адвокат зауважив, що замість того, щоб дочекатися міністра і спокійно запросити його до НАБУ та вручити підозру, зробили "інформаційний спалах".

Що передувало

Зазначимо, що 23 червня НАБУ оголосило підозру Чернишову. Він став шостим фігурантом справи про масштабну корупцію у будівельному секторі, до якої причетні високопосадовці країни.

Вже 27 червня Чернишов прибув до зали ВАКС для обрання запобіжного заходу.

Олексій Чернишов відкидає усі звинувачення НАБУ щодо зловживання службовим становищем та хабарництві. 

Зокрема, він прокоментував отриманий подарунок у вигляді книги та пояснив, чому це не може бути доказом. 

Олексій Чернишов суд чиновники покарання судові рішення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації