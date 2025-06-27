Чернишову обрали запобіжний захід — застава

Олексій Чернишов. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 27 червня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру національної єдності Олексію Чернишову. Суд обрав посадовцю заставу у понад 120 мільйонів гривень.

Про це із зали суду інформує кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

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У п'ятницю, 27 червня, міністру національної єдності Олексію Чернишову суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 120 мільйонів 2668 гривень.

Зауважимо, що перед оголошення запобіжного заходу віцепрем’єр-міністр заявив, що не зможе виплатити заставу у розмірі 120 мільйонів гривень, адже всі його рахунки були заблоковані.

Водночас адвокат зауважив, що замість того, щоб дочекатися міністра і спокійно запросити його до НАБУ та вручити підозру, зробили "інформаційний спалах".

Що передувало

Зазначимо, що 23 червня НАБУ оголосило підозру Чернишову. Він став шостим фігурантом справи про масштабну корупцію у будівельному секторі, до якої причетні високопосадовці країни.

Вже 27 червня Чернишов прибув до зали ВАКС для обрання запобіжного заходу.

Олексій Чернишов відкидає усі звинувачення НАБУ щодо зловживання службовим становищем та хабарництві.

Зокрема, він прокоментував отриманий подарунок у вигляді книги та пояснив, чому це не може бути доказом.