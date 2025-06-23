НАБУ оголосило підозру чинному міністру України — деталі схеми

Співробітник НАБУ. Фото: "Радіо Свобода"

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру чинному віцепрем'єр-міністру України. Ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у понеділок, 23 червня.

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Підозра чинному міністру

"НАБУ і САП повідомили чинному віцепрем'єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб", — йдеться у повідомленні.

Він став шостим фігурантом справи про масштабну корупцію у будівельному секторі, до якої причетні високопосадовці країни.

Деталі схеми

Один із київських забудовників організував схему незаконного отримання земельної ділянки в столиці для будівництва житлового комплексу.

Для її реалізації він звернувся до міністра розвитку громад, який разом із державним секретарем міністерства, радником та директоркою державного підприємства забезпечив умови для передачі цієї ділянки для ДП.

Надалі підприємство в обхід законних процедур уклало інвестиційні договори з "потрібною" будівельною компанією.

Згідно з ними, забудовник повинен був віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки.

"Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП", — йдеться у повідомленні.

За реалізацію схеми забудовник "винагородив" міністра та визначених ним осіб знижкою на квартири в ЖК. Ціна одного квадратного метра становила від 1 до 8 тисяч гривень, тоді як мінімальна ринкова вартість таких квартир — близько 30 тисяч гривень за квадрат.

У результаті міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді суттєвої знижки, що загалом перевищила 14,5 мільйона гривень.

На більшу частину незаконно одержаних квартир накладено арешт.

Допис НАБУ. Фото: скриншот

Допис НАБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Чернишов виїхав з України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що посадовець у закордонному відрядженні.

Однак наразі міністр вже повернувся додому. Він заявив, що повертається до роботи в Кабміні.