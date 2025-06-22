Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Міністр Чернишов повернувся в Україну і зробив заяву — фото

Міністр Чернишов повернувся в Україну і зробив заяву — фото

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 17:19
Міністр Олексій Чернишов повернувся в Україну
Міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Фото: naftogaz.com
Ключові моменти Чернишов в Україні

Віцепремʼєр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов повернувся в Україну. Відрядження за кордон закінчилося.

Про це сам Чернишов повідомив у Facebook в неділю, 22 червня.

Реклама
Читайте також:

Чернишов в Україні

За словами міністра, відрядження за кордон видалося непростим, але дуже важливим.

"Завтра — повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС. Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає", — написав Чернишов.

Олексій Чернишов в Україні міністр
Повідомлення Чернишова у Facebook

Нагадаємо, міністр Олексій Чернишов перебував за кордоном у розпал розслідування щодо його соратників. На тлі затримань і обшуків журналісти звернули увагу на його виїзд, однак в уряді пояснили це плановим відрядженням.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що поїздку погоджено офіційно. Президент Володимир Зеленський додав, що Чернишов мав виконати за кордоном два ключові завдання: відкриття міжнародних хабів і роботу над законодавством щодо множинного громадянства. 

Кабінет міністрів Олексій Чернишов політики відрядження міністр
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації