Міністр Олексій Чернишов повернувся в Україну

Міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Фото: naftogaz.com

Віцепремʼєр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов повернувся в Україну. Відрядження за кордон закінчилося.

Про це сам Чернишов повідомив у Facebook в неділю, 22 червня.

Реклама

Читайте також:

Чернишов в Україні

За словами міністра, відрядження за кордон видалося непростим, але дуже важливим.

"Завтра — повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС. Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає", — написав Чернишов.

Повідомлення Чернишова у Facebook

Нагадаємо, міністр Олексій Чернишов перебував за кордоном у розпал розслідування щодо його соратників. На тлі затримань і обшуків журналісти звернули увагу на його виїзд, однак в уряді пояснили це плановим відрядженням.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що поїздку погоджено офіційно. Президент Володимир Зеленський додав, що Чернишов мав виконати за кордоном два ключові завдання: відкриття міжнародних хабів і роботу над законодавством щодо множинного громадянства.