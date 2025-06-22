Міністр Олексій Чернишов повернувся в Україну

Міністр Чернишов повернувся в Україну і зробив заяву — фото
Віцепремʼєр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов повернувся в Україну. Відрядження за кордон закінчилося.
Про це сам Чернишов повідомив у Facebook в неділю, 22 червня.
Чернишов в Україні
За словами міністра, відрядження за кордон видалося непростим, але дуже важливим.
"Завтра — повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС. Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає", — написав Чернишов.
Нагадаємо, міністр Олексій Чернишов перебував за кордоном у розпал розслідування щодо його соратників. На тлі затримань і обшуків журналісти звернули увагу на його виїзд, однак в уряді пояснили це плановим відрядженням.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що поїздку погоджено офіційно. Президент Володимир Зеленський додав, що Чернишов мав виконати за кордоном два ключові завдання: відкриття міжнародних хабів і роботу над законодавством щодо множинного громадянства.
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