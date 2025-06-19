Южаніна розкритикувала Чернишова за відсутність під час обговорення множинного громадянства

Народна депутатка України Ніна Южаніна. Фото: скриншот

Народна депутатка Ніна Южаніна прокоментувала перебування віцепрем’єр-міністра національної єдності Олексія Чернишова за кордоном під час обговорення закону про множинне громадянство. На її думку, він мав би відповідати за долю українців за кордоном та пояснювати логіку нового закону.

Про це Ніна Южаніна сказала в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 19 червня.

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Нардепка зазначила, що віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов, відповідальний за закон про множинне громадянство, зник з публічного поля.

Ніна Южаніна зауважила, що у Верховній Раді обурились відсутністю посадовця, який мав би відповідати за долю українців за кордоном та пояснювати логіку нового закону.

Посадовиця вважає, що ідеї про хаби за кордоном та реальну підтримку діаспори перетворились на "порожні обіцянки".

"Закон про множинне громадянство, хто-хто, а віцепрем'єр Чернишов мав би сидіти в ложі урядовій і якби навіть надавати роз'яснення, тобто він же мав би переживати за цей проєкт закону, якщо ми говоримо про повернення українців, про надання йому інструменту роботи за межами України. Його не було, звісно", — повідомила Южаніна.

А також додала, що сьогодні була пропозиція від її колеги з фракції — викликати Чернишова, й зобов'язати його з'явитися в зал, для того, щоб він відповів на ці ряд питань, на які депутати так і не змогли отримати відповідь щодо українців за кордоном.

"Верховна Рада не підтримала нашу пропозицію викликати його. Наскільки ми знаємо, він не перебуває зараз в Україні. Я не зрозуміла, чому так проти були слуги народу. Тепер вже розумію, що це є певні проблеми, бо його немає в Україні й навряд чи він повернеться.

Саме головне, якось все змінюється прямо на ходу. Говорили, хаби будуть створювати за межами України для спілкування з українцями, для об'єднання українців. Потім цей закон весь час був на устах про множинне громадянство, а потім виявилося, що людини, яка відповідальна за цей напрямок, нема і не буде", — обурилася нардепка.

Зокрема, вона наголосила, що депутатські запити щодо місця перебування і на яких підставах Чернишов перебуває за межами України були подані.

"Так що ми найближчим часом дізнаємось, якщо буде прямо відповідь, якщо знову не напишуть, що це конфіденційна інформація", — резюмувала Южаніна.

Нагадаємо, що за даними джерел "Української правди", Олексій Чернишов лишається за кордоном. У віцепрем’єра кажуть, що нібито "відрядження за планом".

У пресслужбі віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова заявляють, що він "перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу". Щодо того, як довго ще триватиме відрядження міністра і чи планує він повертатись в Україну — наразі офіційних коментарів немає.

Зазначимо, що у середу, 18 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11469, який передбачає запровадження інституту множинного громадянства.

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