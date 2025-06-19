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Южанина отреагировала на выезд Чернышова за границу

19 июня 2025 20:15
Евтушенко Алина - редактор
Южанина раскритиковала Чернышова за отсутствие при обсуждении множественного гражданства
Народный депутат Украины Нина Южанина. Фото: скриншот
Евтушенко Алина - редактор

Народный депутат Нина Южанина прокомментировала пребывание вице-премьер-министра национального единства Алексея Чернышова за границей во время обсуждения закона о множественном гражданстве. По ее мнению, он должен был бы отвечать за судьбу украинцев за рубежом и объяснять логику нового закона.

Об этом Нина Южанина сказала в эфире Вечір.LIVE в четверг, 19 июня.

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Нардеп отметила, что вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов, ответственный за закон о множественном гражданстве, исчез из публичного поля.

Нина Южанина отметила, что в Верховной Раде возмутились отсутствием чиновника, который должен отвечать за судьбу украинцев за рубежом и объяснять логику нового закона.

Чиновница считает, что идеи о хабах за рубежом и реальной поддержке диаспоры превратились в "пустые обещания".

"Закон о множественном гражданстве, кто-кто, а вице-премьер Чернышов должен был бы сидеть в ложе правительственной и если бы даже предоставлять разъяснения, то есть он же должен был бы переживать за этот проект закона, если мы говорим о возвращении украинцев, о предоставлении ему инструмента работы за пределами Украины. Его не было, конечно", — сообщила Южанина.

А также добавила, что сегодня было предложение от ее коллеги из фракции — вызвать Чернышова, и обязать его появиться в зал, для того, чтобы он ответил на этот ряд вопросов, на которые депутаты так и не смогли получить ответ относительно украинцев за рубежом.

"Верховная Рада не поддержала наше предложение вызвать его. Насколько мы знаем, он не находится сейчас в Украине. Я не поняла, почему так против были слуги народа. Теперь уже понимаю, что это определенные проблемы, потому что его нет в Украине и вряд ли он вернется.

Самое главное, как-то все меняется прямо на ходу. Говорили, хабы будут создавать за пределами Украины для общения с украинцами, для объединения украинцев. Затем этот закон все время был на устах о множественном гражданстве, а потом оказалось, что человека, ответственного за это направление, нет и не будет", — возмутилась нардеп.

В частности, она подчеркнула, что депутатские запросы относительно места пребывания и на каких основаниях Чернышов находится за пределами Украины были поданы.

"Так что мы в ближайшее время узнаем, если будет прямо ответ, если опять не напишут, что это конфиденциальная информация", — резюмировала Южанина.

Напомним, что по данным источников "Украинской правды", Алексей Чернышов остается за границей. У вице-премьера говорят, что якобы "командировка по плану".

В пресс-службе вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышова заявляют, что он "находится в плановой командировке в странах Европейского Союза". Относительно того, как долго еще продлится командировка министра и планирует ли он возвращаться в Украину — пока официальных комментариев нет.

Отметим, что в среду, 18 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект №11469, который предусматривает введение института множественного гражданства.

Ранее мы информировали, где в мире разрешено иметь два паспорта - перечень стран.

Верховная Рада Алексей Чернышов гражданство выезд за границу Нина Южанина
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