Нові правила для громадянства — що передбачає закон №11469

Голосування. Фото: Верховна Рада України

Верховна Рада України у середу, 18 червня, ухвалила в цілому законопроєкт №11469, який передбачає запровадження інституту множинного громадянства. Документ підтримали 243 народних обранці. До фінального голосування враховано всі правки в редакції профільного комітету.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Цим законом на законодавчому рівні вперше врегульовано право українців мати громадянство іншої держави без втрати українського паспорта. Однак це стосуватиметься лише тих країн, які увійдуть до спеціального переліку, що його затвердить Кабінет міністрів.

У списку не буде держави-агресора — громадянство Росії автоматично вестиме до втрати українського, за винятком випадків, коли паспорт було отримано примусово або без згоди.

Закон також передбачає важливі новації для іноземців. Люди з українським походженням зможуть отримувати українське громадянство за спрощеною процедурою. Для осіб без українського коріння вводиться окремий порядок набуття громадянства, без обов’язкової відмови від наявного паспорта, якщо йдеться не про країну-агресора.

Особливі умови надаються тим, хто проходить службу в Збройних силах України, а також особам, які зазнають політичного переслідування у себе на батьківщині. У таких випадках можливе надання громадянства за полегшеними умовами.

Водночас, незалежно від наявності іншого паспорта, громадянин України вважається лише українцем у межах нашої держави.

Важливо, що для того, щоб стати громадянином України, заявнику потрібно буде обов’язково скласти іспити на знання Конституції, історії та української мови.

Нагадаємо, в Україні нардепи розробляють новий законопроєкт для захисту прав ветеранів на пільговий проїзд в транспорті.

Також у Верховній Раді нещодавно ухвалили закон, який дозволить медичним закладам передавати інформацію про стан здоров'я громадян, щоб визначати їх придатність до служби у війську.