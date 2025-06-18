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Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве

18 июня 2025 13:40
Анастасия Постоенко - Редактор
Новые правила для гражданства — что предусматривает закон №11469
Голосование. Фото: Верховная Рада Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

Верховная Рада Украины в среду, 18 июня, приняла в целом законопроект №11469, который предусматривает введение института множественного гражданства. Документ поддержали 243 народных избранника. До финального голосования учтены все правки в редакции профильного комитета.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Этим законом на законодательном уровне впервые урегулировано право украинцев иметь гражданство другого государства без потери украинского паспорта. Однако это будет касаться только тех стран, которые войдут в специальный перечень, который утвердит Кабинет министров.

В списке не будет государства-агрессора - гражданство России автоматически будет вести к потере украинского, за исключением случаев, когда паспорт был получен принудительно или без согласия.

Закон также предусматривает важные новации для иностранцев. Люди с украинским происхождением смогут получать украинское гражданство по упрощенной процедуре. Для лиц без украинских корней вводится отдельный порядок приобретения гражданства, без обязательного отказа от имеющегося паспорта, если речь идет не о стране-агрессоре.

Особые условия предоставляются тем, кто проходит службу в Вооруженных силах Украины, а также лицам, которые подвергаются политическому преследованию у себя на родине. В таких случаях возможно предоставление гражданства по облегченным условиям.

В то же время независимо от наличия другого паспорта, гражданин Украины считается только украинцем в пределах нашего государства.

Важно, что для того, чтобы стать гражданином Украины, заявителю нужно будет обязательно сдать экзамены на знание Конституции, истории и украинского языка.

Напомним, в Украине нардепы разрабатывают новый законопроект для защиты прав ветеранов на льготный проезд в транспорте.

Также в Верховной Раде недавно приняли закон, который позволит медицинским учреждениям передавать информацию о состоянии здоровья граждан, чтобы определять их пригодность к службе в армии.

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