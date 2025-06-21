Чернишов за кордоном — Зеленський прокоментував ситуацію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перебування віцепрем’єр-міністра національної єдності Олексія Чернишова за кордоном. Він зазначив, що посадовець перебуває у закордонному відрядженні, і має повернутися.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у суботу, 21 червня, інформує "Укрінформ".

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Зеленський про перебування Чернишова за кордоном

Зеленський заявив, що віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.

Лідер країни зазначив, що Чернишов у закордонному відрядженні виконує завдання від уряду.

"Те, що мені сказав (Прем’єр-міністр Денис, — Ред.)) Шмигаль, у нього відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше — це відкривати хаби в різних країнах, а друге — множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить", — сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що після закінчення відрядження Чернишов має повернутися до України.

"Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все", — сказав глава держави.

Нагадаємо, що за даними джерел "Української правди", Олексій Чернишов лишається за кордоном. У віцепрем’єра кажуть, що нібито "відрядження за планом".

У пресслужбі віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова заявляють, що він "перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу". Щодо того, як довго ще триватиме відрядження міністра — наразі офіційних коментарів немає.

Раніше депутатка Ніна Южаніна прокоментувала перебування віцепрем’єр-міністра національної єдності Олексія Чернишова за кордоном.

Зазначимо, що у середу, 18 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11469, який передбачає запровадження інституту множинного громадянства.