Чернышов за границей - Зеленский прокомментировал ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пребывание вице-премьер-министра национального единства Алексея Чернышева за рубежом. Он отметил, что чиновник находится в заграничной командировке, и должен вернуться.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в субботу, 21 июня, информирует "Укринформ".

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Зеленский о пребывании Чернышова за границей

Зеленский заявил, что вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов находится в заграничной командировке, после завершения которой он должен вернуться.

Лидер страны отметил, что Чернышов в заграничной командировке выполняет задание от правительства.

"То, что мне сказал (Премьер-министр Денис, — Ред.) Шмыгаль, у него командировка. У него две задачи было от меня, от правительства, от всех нас: первое — это открывать хабы в разных странах, а второе — множественное гражданство. Насколько я понимаю, что он эти две вещи делает", — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что после окончания командировки Чернышов должен вернуться в Украину.

"Командировка закончится, должен вернуться, все", — сказал глава государства.

Напомним, что по данным источников "Украинской правды", Алексей Чернышов остается за границей. У вице-премьера говорят, что якобы "командировка по плану".

В пресс-службе вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышова заявляют, что он "находится в плановой командировке в странах Европейского Союза". Относительно того, как долго еще продлится командировка министра — пока официальных комментариев нет.

Ранее депутат Нина Южанина прокомментировала пребывание вице-премьер-министра национального единства Алексея Чернышева за рубежом.

Отметим, что в среду, 18 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект №11469, который предусматривает введение института множественного гражданства.