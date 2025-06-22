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Главная Новости дня Міністр Чернишов повернувся в Україну і зробив заяву — фото

Міністр Чернишов повернувся в Україну і зробив заяву — фото

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 17:19
Міністр Олексій Чернишов повернувся в Україну
термінова новина

Віцепремʼєр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов повернувся в Україну. Відрядження за кордон закінчилося.

Про це сам Чернишов повідомив у Facebook в неділю, 22 червня.

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За словами міністра, відрядження за кордон видалося непростим, але дуже важливим.

"Завтра — повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС. Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає", — написав Чернишов.

Олексій Чернишов в Україні міністр
Повідомлення Чернишова у Facebook

Новина доповнюється...

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Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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