Міністр Олексій Чернишов повернувся в Україну

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Віцепремʼєр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов повернувся в Україну. Відрядження за кордон закінчилося.

Про це сам Чернишов повідомив у Facebook в неділю, 22 червня.

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За словами міністра, відрядження за кордон видалося непростим, але дуже важливим.

"Завтра — повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС. Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає", — написав Чернишов.

Повідомлення Чернишова у Facebook

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