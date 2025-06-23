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Главная Новости дня НАБУ объявила подозрение действующему министру — что известно

НАБУ объявила подозрение действующему министру — что известно

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Дата публикации 23 июня 2025 17:40
НАБУ объявила подозрение действующему министру Украины — детали схемы
Сотрудник НАБУ. Фото: "Радио Свобода"
Ключові моменти Детали схемы Подозрение действующему министру

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение действующему вице-премьер-министру Украины. Вероятно, речь идет об Алексее Чернышеве.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в понедельник, 23 июня.

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Подозрение действующему министру

"НАБУ и САП сообщили действующему вице-премьер-министру Украины, который ранее занимал должность министра развития громад и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц", — говорится в сообщении.

Он стал шестым фигурантом дела о масштабной коррупции в строительном секторе, к которой причастны высокопоставленные чиновники страны.

Детали схемы

Один из киевских застройщиков организовал схему незаконного получения земельного участка в столице для строительства жилого комплекса.

Для ее реализации он обратился к министру развития громад, который вместе с государственным секретарем министерства, советником и директором государственного предприятия обеспечил условия для передачи этого участка для ГП.

В дальнейшем предприятие в обход законных процедур заключило инвестиционные договоры с "нужной" строительной компанией.

Согласно им, застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка.

"Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП", — говорится в сообщении.

За реализацию схемы застройщик "вознаградил" министра и определенных им лиц скидкой на квартиры в ЖК. Цена одного квадратного метра составляла от 1 до 8 тысяч гривен, тогда как минимальная рыночная стоимость таких квартир — около 30 тысяч гривен за квадрат.

В результате министр получил неправомерную выгоду в виде существенной скидки, которая в целом превысила 14,5 миллиона гривен.

На большую часть незаконно полученных квартир наложен арест.

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Пост НАБУ. Фото: скриншот
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Пост НАБУ. Фото: скриншот

Напомним, недавно Чернышов выехал из Украины. Президент Владимир Зеленский сообщил, что чиновник в заграничной командировке.

Однако в настоящее время министр уже вернулся домой. Он заявил, что возвращается к работе в Кабмине.

Алексей Чернышов НАБУ САП Украина подозрение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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