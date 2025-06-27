Олексій Чернишов — адвокат у суді заперечує провину посадовця

Віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов. Фото: РБК-України

Віцепрем’єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову 27 червня обирають запобіжний захід. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди, але адвокат чиновника все заперечує.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Анна Сірик із зали суду.

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Справа Олексія Чернишова

Адвокат Чернишова на судовому засіданні вимагає, аби суддя взагалі не ухвалював рішення щодо обрання запобіжного заходу. Він заявив, що обставини в підозрі необґрунтовані.

"Логічно розвинути ті обставини, що зазначаються в підозрі. Вони по багатьох позиціях суперечать взагалі всім додаткам, які подав прокурор для обґрунтування своєї підозри. Тобто відбувається класичний приклад необґрунтованості підозр, що дає нам всі підстави просити суд шановний відмовити прокурору взагалі в обґрунтуванні будь-якого запобіжного заходу відносно нашого підзахисного", — сказав адвокат.

Крім того, він відкинув звинувачення Чернишова у хабарництві. Що стосується книги, яку він отримав, то захисник посадовця зазначив, що це "лише культурний презент". За його словами, вона не пов’язана зі службовими повноваженнями, її вартість невідома, і немає доказів, що за неї щось вимагалося. Тому звинувачення — безпідставні.

"Однак виникає запитання: якщо прокурор ставить вину, що ця книга була отримана як предмет меморандуму, значить, по-перше, підозри повинні зазначити, які дії за цю книгу Олексій Михайлович повинен чинити, раз. Друге, що Олексій Михайлович повинен був знати, яка вартість цієї книги... Де докази, що там на ній було написано тисячу доларів? Цього немає. Ця книга можна, звичайно, у нас вважати на нашому ринку на Петровському і купити цю книгу", — висловився адвокат.

Що передувало

Нагадаємо, 23 червня НАБУ оголосило підозру Чернишову. Він став шостим фігурантом справи про масштабну корупцію у будівельному секторі, до якої причетні високопосадовці країни.

Вже 27 червня Чернишов прибув до зали ВАКС для обрання запобіжного заходу. Він закликав журналістів дотримуватись фактів у своїх матеріалах.

Водночас в НАБУ відповіли, який запобіжний захід хочуть для чинного міністра. Це стосується не лише зняття його з посади.