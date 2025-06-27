Алексей Чернышов — адвокат в суде отрицает вину чиновника

Вице-премьер-министр Алексей Чернышов. Фото: РБК-Украина

Вице-премьер-министру — министру национального единства Алексею Чернышеву 27 июня избирают меру пресечения. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды, но адвокат чиновника все отрицает.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирик из зала суда.

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Дело Алексея Чернышова

Адвокат Чернышова на судебном заседании требует, чтобы судья вообще не принимал решение об избрании меры пресечения. Он заявил, что обстоятельства в подозрении необоснованны.

"Логично развить те обстоятельства, которые указываются в подозрении. Они по многим позициям противоречат вообще всем приложениям, которые подал прокурор для обоснования своего подозрения. То есть происходит классический пример необоснованности подозрений, что дает нам все основания просить суд уважаемый отказать прокурору вообще в обосновании любой меры пресечения в отношении нашего подзащитного", — сказал адвокат.

Кроме того, он отверг обвинения Чернышова во взяточничестве. Что касается книги, которую он получил, то защитник чиновника отметил, что это "лишь культурный презент". По его словам, она не связана со служебными полномочиями, ее стоимость неизвестна, и нет доказательств, что за нее что-то требовалось. Поэтому обвинения — безосновательны.

"Однако возникает вопрос: если прокурор ставит вину, что эта книга была получена как предмет меморандума, значит, во-первых, подозрения должны отметить, какие действия за эту книгу Алексей Михайлович должен совершить, раз. Второе, что Алексей Михайлович должен был знать, какова стоимость этой книги... Где доказательства, что там на ней было написано тысячу долларов? Этого нет. Эта книга можно, конечно, у нас считать на нашем рынке на Петровском и купить эту книгу", — высказался адвокат.

Что предшествовало

Напомним, 23 июня НАБУ объявило подозрение Чернышеву. Он стал шестым фигурантом дела о масштабной коррупции в строительном секторе, к которой причастны высокопоставленные чиновники страны.

Уже 27 июня Чернышов прибыл в зал ВАКС для избрания меры пресечения. Он призвал журналистов придерживаться фактов в своих материалах.

В то же время в НАБУ ответили, какую меру пресечения хотят для действующего министра. Это касается не только снятия его с должности.