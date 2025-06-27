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Головна Новини дня Чернишов прибув до ВАКС і звернувся до журналістів

Чернишов прибув до ВАКС і звернувся до журналістів

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 09:17
Олексій Чернишов заперечив чутки про підозру та прибув до ВАКС
Олексій Чернишов. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Олексій Чернишов заперечує усі звинувачення Адвокат просив закрити засідання

Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов прибув у п'ятницю, 27 червня, до зали ВАКС Він закликав журналістів дотримуватись фактів у своїх матеріалах.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик, яка перебуває у залі суду.

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Олексій Чернишов заперечує усі звинувачення 

Перед початком засідання він зробив коротку заяву для журналістів, наголосивши на важливості дотримання фактів у публічному висвітленні справи.

"Прибув, згідно з процедурою, на розгляд клопотання щодо застосування заходу, хотів би попросити всіх журналістів оперувати виключно фактами, а не припущеннями. Я налаштований абсолютно впевнено щодо цієї справи, тому я думаю, що нам треба набратися терпіння і згодом отримати відповідні факти та висновки", — сказав Чернишов. 

Він також повідомив, що справа стосується подій трирічної давності, коли він обіймав посаду міністра розвитку громад і територій України.

"Я впевнений в собі, мова йде про події трьох, приблизно років тому, приблизно в цей час я займав посаду міністра розвитку територіальних громад та територій України. Тому я готовий абсолютно чітко, ще раз об'єктивно, транспарентно давати, приймати участь і допомагати слідству в його роботі", — сказав міністр.

Адвокат просив закрити засідання

Під час судового засідання адвокат Чернишова попросив суд зробити розгляд закритим. На його думку, у справі можуть бути озвучені чутливі дані, зокрема особистого та сімейного характеру, які потенційно можуть бути використані країною-агресором. Втім, суддя відхилив запит на закриття засідання.

Нагадаємо, Олексія Чернишова розкритикували за виїзд за кордон. 

Проте, Президент України Володимир Зеленський заявив, що віцепрем'єр-міністр перебуває там по роботі.

Згодом Олексій Чернишов таки повернувся до України і прокоментував свій виїзд

За кілька днів НАБУ оголосили підозру Олексію Чернишову у зловживанні службовим становищем й не тільки. Посадовець натомість підтвердив свій намір та готовність співпрацювати зі слідством.

Олексій Чернишов суд нардепи ВАКС розслідування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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