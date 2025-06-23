Олексій Чернишов прокоментував підозру у корупції отриману від НАБУ

Віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов. Фото: РБК-Україна

Віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов заявив про свою готовність до повної співпраці з Національним антикорупційним бюро України після отримання підозри. Його розмова з детективами НАБУ тривала понад дві години.

Свою заяву після отримання підозри міністр оприлюднив у Facebook в понеділок, 23 червня.

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За словами Чернишова, його розмова з детективами НАБУ тривала понад дві години та мала конструктивний характер.

"Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним. Підтвердив готовність до співпраці в юридичній площині", — йдеться у повідомленні.

Чиновник додав, що наразі ознайомлюється з усіма отриманими документами від детективів НАБУ.

Повідомлення Чернишова у Facebook

Нагадаємо, 23 червня НАБУ та САП оголосили про підозру у корупції чинному віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову.

Також ми писали, що Чернишов перебував за межами України саме тоді, коли тривало розслідування у справі його соратників. На тлі затримань та обшуків його від’їзд викликав запитання у журналістів, однак в уряді пояснили його поїздку як заздалегідь заплановане відрядження. 22 червня він повернувся в Україну.