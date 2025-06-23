Алексей Чернышов прокомментировал подозрение в коррупции полученное от НАБУ

Вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов. Фото: РБК-Украина

Вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов заявил о своей готовности к полному сотрудничеству с Национальным антикоррупционным бюро Украины после получения подозрения. Его разговор с детективами НАБУ длился более двух часов.

Свое заявление после получения подозрения министр обнародовал в Facebook в понедельник, 23 июня.

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По словам Чернышова, его разговор с детективами НАБУ длился более двух часов и носил конструктивный характер.

"Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход является взаимным. Подтвердил готовность к сотрудничеству в юридической плоскости", — говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что сейчас знакомится со всеми полученными документами от детективов НАБУ.

Сообщение Чернышова в Facebook

Напомним, 23 июня НАБУ и САП объявили о подозрении в коррупции действующему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву.

Также мы писали, что Чернышов находился за пределами Украины именно тогда, когда шло расследование по делу его соратников. На фоне задержаний и обысков его отъезд вызвал вопросы у журналистов, однако в правительстве объяснили его поездку как заранее запланированную командировку. 22 июня он вернулся в Украину.