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Главная Новости дня Вице-премьер Чернышов прокомментировал подозрение от НАБУ

Вице-премьер Чернышов прокомментировал подозрение от НАБУ

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Дата публикации 23 июня 2025 18:14
Алексей Чернышов прокомментировал подозрение в коррупции полученное от НАБУ
Вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов. Фото: РБК-Украина
Ключові моменти Реакция на подозрение от НАБУ

Вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов заявил о своей готовности к полному сотрудничеству с Национальным антикоррупционным бюро Украины после получения подозрения. Его разговор с детективами НАБУ длился более двух часов.

Свое заявление после получения подозрения министр обнародовал в Facebook в понедельник, 23 июня.

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Реакция на подозрение от НАБУ

По словам Чернышова, его разговор с детективами НАБУ длился более двух часов и носил конструктивный характер.

"Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход является взаимным. Подтвердил готовность к сотрудничеству в юридической плоскости", — говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что сейчас знакомится со всеми полученными документами от детективов НАБУ.

Чернишов Міністр підозра НАБУ
Сообщение Чернышова в Facebook

Напомним, 23 июня НАБУ и САП объявили о подозрении в коррупции действующему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву.

Также мы писали, что Чернышов находился за пределами Украины именно тогда, когда шло расследование по делу его соратников. На фоне задержаний и обысков его отъезд вызвал вопросы у журналистов, однако в правительстве объяснили его поездку как заранее запланированную командировку. 22 июня он вернулся в Украину.

Алексей Чернышов НАБУ коррупция подозрение министр
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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