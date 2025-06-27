Алексей Чернышов опроверг слухи о подозрении и прибыл в ВАКС

Алексей Чернышов. Фото: Новини.LIVE

Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев прибыл в пятницу, 27 июня, в зал ВАКС Он призвал журналистов придерживаться фактов в своих материалах.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык, которая находится в зале суда.

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Перед началом заседания он сделал короткое заявление для журналистов, подчеркнув важность соблюдения фактов в публичном освещении дела.

"Прибыл, согласно процедуре, на рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения, хотел бы попросить всех журналистов оперировать исключительно фактами, а не предположениями. Я настроен абсолютно уверенно по этому делу, поэтому я думаю, что нам надо набраться терпения и впоследствии получить соответствующие факты и выводы", — сказал Чернышов.

Он также сообщил, что дело касается событий трехлетней давности, когда он занимал должность министра развития общин и территорий Украины.

"Я уверен в себе, речь идет о событиях трех, примерно лет назад, примерно в это время я занимал должность министра развития территориальных общин и территорий Украины. Поэтому я готов абсолютно четко, еще раз объективно, транспарентно давать, принимать участие и помогать следствию в его работе", — сказал министр.

Адвокат просил закрыть заседание

Во время судебного заседания адвокат Чернышова попросил суд сделать рассмотрение закрытым. По его мнению, в деле могут быть озвучены чувствительные данные, в частности личного и семейного характера, которые потенциально могут быть использованы страной-агрессором. Впрочем, судья отклонил запрос на закрытие заседания.

Напомним, Алексея Чернышева раскритиковали за выезд за границу.

Однако, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вице-премьер-министр находится там по работе.

Впоследствии Алексей Чернышов таки вернулся в Украину и прокомментировал свой выезд.

Через несколько дней НАБУ объявили подозрение Алексею Чернышеву в злоупотреблении служебным положением и не только. Чиновник взамен подтвердил свое намерение и готовность сотрудничать со следствием.