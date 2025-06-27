НАБУ просить для міністра Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн грн

Детектив НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подали до суду клопотання про запобіжний захід для чинного віцепрем’єр-міністра України. Ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ у Telegram а п'ятницю, 27 червня.

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Запобіжний захід

У НАБУ зазначили, що до суду скерували клопотання про застосування до чинного віцепрем’єр-міністра України, який раніше обіймав посаду Міністра розвитку громад та територій України, запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн.

Також правоохоронці звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення чинного віцепрем’єр-міністра України від посади.

Антикорупційні органи також просять суд зобов’язати його дотримуватись низки обмежень. Зокрема, він має з’являтися за кожним викликом слідчого, прокурора чи суду, не змінювати місце проживання або роботи без попередження, не залишати межі населеного пункту без дозволу, здати закордонний паспорт, утримуватися від контактів з іншими підозрюваними та свідками, а також носити електронний браслет.

"Застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося детективами НАБУ і прокурорами САП, виходячи із ризиків, встановлених у цій справі, а також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках. Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом", — йдеться у повідомленні.

Якщо застава не буде внесена впродовж п’яти днів або посадовець порушить умови, прокурори проситимуть жорсткіший запобіжний захід.

Нагадаємо, 23 червня НАБУ і САП повідомили віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря в особливо великому розмірі — як для себе, так і для інших осіб.

Пізніше посадовець відреагував на звинувачення. Його розмова з детективами НАБУ тривала більше двох годин.