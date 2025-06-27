НАБУ просит для министра Алексея Чернышова меру пресечения в виде залога в размере 120 млн грн

Детектив НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подали в суд ходатайство о мере пресечения для действующего вице-премьер-министра Украины. Вероятно, речь идет об Алексее Чернышеве.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ в Telegram в пятницу, 27 июня.

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Мера пресечения

В НАБУ отметили, что в суд направили ходатайство о применении к действующему вице-премьер-министру Украины, который ранее занимал должность Министра развития общин и территорий Украины, меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн.

Также правоохранители обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего вице-премьер-министра Украины от должности.

Антикоррупционные органы также просят суд обязать его соблюдать ряд ограничений. В частности, он должен являться по каждому вызову следователя, прокурора или суда, не менять место жительства или работы без предупреждения, не покидать пределы населенного пункта без разрешения, сдать загранпаспорт, воздерживаться от контактов с другими подозреваемыми и свидетелями, а также носить электронный браслет.

"Применение такой меры пресечения согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных в этом деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях. В частности, учтено его возвращение в Украину и прибытие в НАБУ по вызову", — говорится в сообщении.

Если залог не будет внесен в течение пяти дней или чиновник нарушит условия, прокуроры будут просить более жесткую меру пресечения.

Напомним, 23 июня НАБУ и САП сообщили вице-премьер-министру Алексею Чернышеву о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере — как для себя, так и для других лиц.

Позже чиновник отреагировал на обвинения. Его разговор с детективами НАБУ длился более двух часов.