Захист просить скасувати запобіжний захід для Чернишова — що сказав міністр

Судове засідання. Фото: Новини.LIVE

Олексій Чернишов заявив, що підозра, яку йому оголосили детективи НАБУ, є безпідставною. За його словами, події, на які посилається слідство, сталися понад три роки тому, і за цей період він жодного разу не був залучений до процесуальних дій.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик, яка перебуває на слуханні справи у залі суду.

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Чернишов заявив, що підозра є безпідставною

Під час засідання Вищого антикорупційного суду захист Чернишова наполягає на відсутності підстав для застосування будь-якого запобіжного заходу. Адвокати міністра наголосили, що позбавлення його закордонного паспорта фактично унеможливить виконання посадових обов’язків, адже його міністерство безпосередньо пов’язане з міжнародною співпрацею.

Тим часом САП та НАБУ звернулися до суду з клопотанням про відсторонення Чернишова від посади, встановлення застави у 120 мільйонів гривень, а також обов’язків: не покидати межі Києва та області, здати закордонний паспорт і утримуватись від спілкування з іншими фігурантами справи.

Що сказав Чернишов щодо земельної справи

Сам Чернишов у своїх поясненнях підкреслив, що завжди був відкритим до співпраці зі слідством та добровільно з’явився на засідання суду. Він також наголосив, що йдеться про земельну ділянку, яка, попри всі події, лишилася у власності держави.

"Навіть якщо договір, про який йде мова, який був укладений без участі міністра, був би реалізований, вона б також залишалася в державній власності. Але б були побудовані квартири, які потримали ВПО. А те, що там зараз все зупинено, нічого не відбувається, нічого не зроблено, люди, як то кажуть, тим і залишились. Отже, збитків немає і я сподіваюся на об'єктивність суду і прийняття до уваги всього вищесказаного", — заявив Чернишов.

Нагадаємо, Олексій Чернишов також прокоментував подарунок, який він отримав. Він заявив, що книга, яку йому вручили, не може бути хабарем.

Додамо, що НАБУ виявило масштабну корупційну схему з незаконною передачею землі під будівництво житлового комплексу, організовану за участю одного з забудовників столиці. Як повідомили в антикорупційних органах, йдеться про ділянку, яку державне підприємство отримало поза встановленими законом процедурами. Для реалізації цієї оборудки забудовник звернувся безпосередньо до тодішнього міністра розвитку громад.