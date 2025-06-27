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Головна Новини дня Чернишов відкидає підозру — що віцепрем'єр заявив у залі суду

Чернишов відкидає підозру — що віцепрем'єр заявив у залі суду

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 13:04
Захист просить скасувати запобіжний захід для Чернишова — що сказав міністр
Судове засідання. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Чернишов заявив, що підозра є безпідставною Що сказав Чернишов щодо земельної справи

Олексій Чернишов заявив, що підозра, яку йому оголосили детективи НАБУ, є безпідставною. За його словами, події, на які посилається слідство, сталися понад три роки тому, і за цей період він жодного разу не був залучений до процесуальних дій.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик, яка перебуває на слуханні справи у залі суду. 

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Чернишов заявив, що підозра є безпідставною 

Під час засідання Вищого антикорупційного суду захист Чернишова наполягає на відсутності підстав для застосування будь-якого запобіжного заходу. Адвокати міністра наголосили, що позбавлення його закордонного паспорта фактично унеможливить виконання посадових обов’язків, адже його міністерство безпосередньо пов’язане з міжнародною співпрацею.

Тим часом САП та НАБУ звернулися до суду з клопотанням про відсторонення Чернишова від посади, встановлення застави у 120 мільйонів гривень, а також обов’язків: не покидати межі Києва та області, здати закордонний паспорт і утримуватись від спілкування з іншими фігурантами справи. 

Що сказав Чернишов щодо земельної справи

Сам Чернишов у своїх поясненнях підкреслив, що завжди був відкритим до співпраці зі слідством та добровільно з’явився на засідання суду. Він також наголосив, що йдеться про земельну ділянку, яка, попри всі події, лишилася у власності держави.

"Навіть якщо договір, про який йде мова, який був укладений без участі міністра, був би реалізований, вона б також залишалася в державній власності. Але б були побудовані квартири, які потримали ВПО. А те, що там зараз все зупинено, нічого не відбувається, нічого не зроблено, люди, як то кажуть, тим і залишились. Отже, збитків немає і я сподіваюся на об'єктивність суду і прийняття до уваги всього вищесказаного", — заявив Чернишов. 

Нагадаємо, Олексій Чернишов також прокоментував подарунок, який він отримав. Він заявив, що книга, яку йому вручили, не може бути хабарем.

Додамо, що НАБУ виявило масштабну корупційну схему з незаконною передачею землі під будівництво житлового комплексу, організовану за участю одного з забудовників столиці. Як повідомили в антикорупційних органах, йдеться про ділянку, яку державне підприємство отримало поза встановленими законом процедурами. Для реалізації цієї оборудки забудовник звернувся безпосередньо до тодішнього міністра розвитку громад.

Олексій Чернишов НАБУ суд ВАКС розслідування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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