Защита просит отменить меру пресечения для Чернышова — что сказал министр

Судебное заседание. Фото: Новости.LIVE

Алексей Чернышов заявил, что подозрение, которое ему объявили детективы НАБУ, является безосновательным. По его словам, события, на которые ссылается следствие, произошли более трех лет назад, и за этот период он ни разу не был привлечен к процессуальным действиям.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык, которая находится на слушании дела в зале суда.

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Чернышов заявил, что подозрение является безосновательным

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда защита Чернышова настаивает на отсутствии оснований для применения какой-либо меры пресечения. Адвокаты министра отметили, что лишение его загранпаспорта фактически сделает невозможным выполнение должностных обязанностей, ведь его министерство непосредственно связано с международным сотрудничеством.

Между тем САП и НАБУ обратились в суд с ходатайством об отстранении Чернышова от должности, установлении залога в 120 миллионов гривен, а также обязанностей: не покидать пределы Киева и области, сдать загранпаспорт и воздерживаться от общения с другими фигурантами дела.

Что сказал Чернышов по земельному делу

Сам Чернышов в своих объяснениях подчеркнул, что всегда был открытым к сотрудничеству со следствием и добровольно явился на заседание суда. Он также отметил, что речь идет о земельном участке, который, несмотря на все события, остался в собственности государства.

"Даже если договор, о котором идет речь, который был заключен без участия министра, был бы реализован, он бы также оставался в государственной собственности. Но бы были построены квартиры, которые подержали ВПЛ. А то, что там сейчас все остановлено, ничего не происходит, ничего не сделано, люди, как говорится, тем и остались. Итак, убытков нет и я надеюсь на объективность суда и принятие во внимание всего вышесказанного", — заявил Чернышов.

Напомним, Алексей Чернышов также прокомментировал подарок, который он получил. Он заявил, что книга, которую ему вручили, не может быть взяткой.

Добавим, что НАБУ выявило масштабную коррупционную схему с незаконной передачей земли под строительство жилого комплекса, организованную при участии одного из застройщиков столицы. Как сообщили в антикоррупционных органах, речь идет об участке, который государственное предприятие получило вне установленных законом процедур. Для реализации этой сделки застройщик обратился непосредственно к тогдашнему министру развития громад.