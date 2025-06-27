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Главная Новости дня Чернышов отвергает подозрение — что он заявил в зале суда

Чернышов отвергает подозрение — что он заявил в зале суда

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 13:04
Защита просит отменить меру пресечения для Чернышова — что сказал министр
Судебное заседание. Фото: Новости.LIVE
Ключові моменти Чернышов заявил, что подозрение является безосновательным Что сказал Чернышов по земельному делу

Алексей Чернышов заявил, что подозрение, которое ему объявили детективы НАБУ, является безосновательным. По его словам, события, на которые ссылается следствие, произошли более трех лет назад, и за этот период он ни разу не был привлечен к процессуальным действиям.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык, которая находится на слушании дела в зале суда.

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Чернышов заявил, что подозрение является безосновательным

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда защита Чернышова настаивает на отсутствии оснований для применения какой-либо меры пресечения. Адвокаты министра отметили, что лишение его загранпаспорта фактически сделает невозможным выполнение должностных обязанностей, ведь его министерство непосредственно связано с международным сотрудничеством.

Между тем САП и НАБУ обратились в суд с ходатайством об отстранении Чернышова от должности, установлении залога в 120 миллионов гривен, а также обязанностей: не покидать пределы Киева и области, сдать загранпаспорт и воздерживаться от общения с другими фигурантами дела.

Что сказал Чернышов по земельному делу

Сам Чернышов в своих объяснениях подчеркнул, что всегда был открытым к сотрудничеству со следствием и добровольно явился на заседание суда. Он также отметил, что речь идет о земельном участке, который, несмотря на все события, остался в собственности государства.

"Даже если договор, о котором идет речь, который был заключен без участия министра, был бы реализован, он бы также оставался в государственной собственности. Но бы были построены квартиры, которые подержали ВПЛ. А то, что там сейчас все остановлено, ничего не происходит, ничего не сделано, люди, как говорится, тем и остались. Итак, убытков нет и я надеюсь на объективность суда и принятие во внимание всего вышесказанного", — заявил Чернышов.

Напомним, Алексей Чернышов также прокомментировал подарок, который он получил. Он заявил, что книга, которую ему вручили, не может быть взяткой.

Добавим, что НАБУ выявило масштабную коррупционную схему с незаконной передачей земли под строительство жилого комплекса, организованную при участии одного из застройщиков столицы. Как сообщили в антикоррупционных органах, речь идет об участке, который государственное предприятие получило вне установленных законом процедур. Для реализации этой сделки застройщик обратился непосредственно к тогдашнему министру развития громад. 

Алексей Чернышов НАБУ суд ВАКС расследование
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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