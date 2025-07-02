Справа Чернишова — чи відсторонили його від посади

Олексій Чернишов. Фото: Новини.LIVE

Міністра національної єдності України Олексія Чернишова не відсторонили від посади. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Про це інформує "Суспільне" у середу, 2 липня.

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Отже, Олексія Чернишова не відсторонили від посади віцепремʼєра та міністра національної єдності. Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Зазначимо, що Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди за сприяння будівництва окремих проєктів у Києві. За даними НАБУ та САП, корупційні схеми, до яких був залучений міністр, завдали державі збитків на 1 млрд гривень.

Що передувало

Зазначимо, що 23 червня НАБУ оголосило підозру Чернишову. Він став шостим фігурантом справи про масштабну корупцію у будівельному секторі, до якої причетні високопосадовці країни.

Вже 27 червня Чернишов прибув до зали ВАКС для обрання запобіжного заходу. Міністр відкинув усі звинувачення НАБУ щодо зловживання службовим становищем та хабарництві.

Зокрема, він прокоментував отриманий подарунок у вигляді книги та пояснив, чому це не може бути доказом.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Пізніше Чернишов відповів, чи планує подавати у відставку.