Дело Чернышова — отстранили ли его от должности

Алексей Чернышов. Фото: Новини.LIVE

Министра национального единства Украины Алексея Чернышева не отстранили от должности. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Об этом информирует "Суспільне" в среду, 2 июля.

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Итак, Алексея Чернышова не отстранили от должности вице-премьера и министра национального единства. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд.

Отметим, что Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды за содействие строительству отдельных проектов в Киеве. По данным НАБУ и САП, коррупционные схемы, в которые был вовлечен министр, нанесли государству ущерб на 1 млрд гривен.

Что предшествовало

Отметим, что 23 июня НАБУ объявило подозрение Чернышеву. Он стал шестым фигурантом дела о масштабной коррупции в строительном секторе, к которому причастны высокопоставленные чиновники страны.

Уже 27 июня Чернышов прибыл в зал ВАКС для избрания меры пресечения. Министр отверг все обвинения НАБУ относительно злоупотребления служебным положением и взяточничестве.

В частности, он прокомментировал полученный подарок в виде книги и объяснил, почему это не может быть доказательством.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру национального единства Алексею Чернышеву.

Позже Чернышов ответил, планирует ли подавать в отставку.