Чернишов відреагував на рішення суду

Олексій Чернишов. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 27 червня, суд обрав запобіжний захід міністру національної єдності Олексію Чернишову у вигляді застави у понад 120 мільйонів гривень. Посадовець відповів, чи планує подавати у відставку після судового рішення.

Про це інформує з місця події кореспондентка Новини.LIVE.

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Чернишов прокоментував рішення суду

Олексій Чернишов прокоментував обраний йому судом запобіжний захід у вигляді застави у понад 120 мільйонів гривень. На його думку, підозра необґрунтована.

Крім того, міністр національної єдності заявив, що не планує залишати посаду. За його словами, справа не має достатніх підстав для розвитку, а захист має сильну позицію.

"Я вважаю підозру необґрунтованою, вважаю, що ця справа має замало підтав для того, щоб розвиватися в такому ключі. Але я впевнений у собі та своїх діях. Буду доводити, у нас сильна позиція захисту. Є відповідні факти. У відставку не планую подавати — в мене багато роботи", — сказав Чернишов.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 27 червня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Пізніше Чернишов заявив, що не зможе виплатити заставу й пояснив чому.