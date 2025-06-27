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Чернышов ответил, уйдет ли в отставку после решения суда

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 21:01
Чернышов отреагировал на решение суда
Алексей Чернышов. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Чернышов прокомментировал решение суда

В пятницу, 27 июня, суд избрал меру пресечения министру национального единства Алексею Чернышову в виде залога в более 120 миллионов гривен. Чиновник ответил, планирует ли подавать в отставку после судебного решения.

Об этом информирует с места события корреспондент Новини.LIVE.

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Чернышов прокомментировал решение суда

Алексей Чернышов прокомментировал избранную ему судом меру пресечения в виде залога в более 120 миллионов гривен. По его мнению, подозрение необоснованно.

Кроме того, министр национального единства заявил, что не планирует покидать пост. По его словам, дело не имеет достаточных оснований для развития, а защита имеет сильную позицию.

"Я считаю подозрение необоснованным, считаю, что это дело имеет мало оснований для того, чтобы развиваться в таком ключе. Но я уверен в себе и своих действиях. Буду доказывать, у нас сильная позиция защиты. Есть соответствующие факты. В отставку не планирую подавать — у меня много работы", — сказал Чернышов.

Напомним, что в пятницу, 27 июня, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру национального единства Алексею Чернышову.

Позже Чернышов заявил, что не сможет выплатить залог, и объяснил почему.

Алексей Чернышов чиновники залог наказание судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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