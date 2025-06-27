Чернишов заявив, що не може виплатити заставу

Міністр національної єдності Олексій Чернишов. Фото: РБК-Україна

У п'ятницю, 27 червня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру національної єдності Олексію Чернишову у вигляді застави у понад 120 мільйонів гривень. Посадовець пояснив, чому не зможе виплатити заставу.

Про це інформує із залу суду кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Віцепрем’єр-міністр заявив, що не зможе виплатити заставу у розмірі понад 120 мільйонів гривень, адже всі його рахунки були заблоковані.

"В мене вже є обмеження, і вони достатньо суттєві", — сказав Чернишов.

Крім того, його адвокат зауважив, що замість того, щоб дочекатися міністра і спокійно запросити його до НАБУ та вручити підозру, зробили "інформаційний спалах".

"Це спеціально штучно зроблена ситуація для того, щоб підняти інформаційний розголос", — сказав адвокат Чернишова.

Також під час судового засідання адвокат віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова заявив, що запропонована прокурором застава у 120 мільйонів гривень є явно завищеною та не відповідає фінансовим можливостям його підзахисного. Мовляв, він задекларував значно меншу суму, а посадовцю потрібно ще й якось утримувати сім'ю.

Нагадаємо, що 23 червня НАБУ оголосило підозру Чернишову. Він став шостим фігурантом справи про масштабну корупцію у будівельному секторі, до якої причетні високопосадовці країни.

Своєю чергою, Чернишов відкидає усі звинувачення НАБУ щодо зловживання службовим становищем та хабарництві.