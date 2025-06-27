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Головна Новини дня Адвокат Чернишова назвав "прийнятий" розмір застави

Адвокат Чернишова назвав "прийнятий" розмір застави

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 13:33
ВАКС розглядає запобіжний захід Чернишову — сума викликає суперечності
Олексій Чернишов. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Адвокат пояснив, чому застава 120 млн грн для Чернишова — це занадто Що каже прокурор і чому вважає запобіжні заходи об'єктивними

Під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді адвокат віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова заявив, що запропонована прокурором застава у 120 мільйонів гривень є явно завищеною та не відповідає фінансовим можливостям його підзахисного. Мовляв, він задекларував значно меншу суму, а посадовцю потрібно ще й якось утримувати сім'ю.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик, яка перебуває в залі суду. 

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Адвокат пояснив, чому застава 120 млн грн для Чернишова — це занадто

Як зазначив захисник, у 2024 році Чернишов задекларував готівкові активи в розмірі 490 тисяч доларів США, що становить приблизно 20 мільйонів гривень. Саме цю суму, на думку адвоката, слід вважати максимально допустимою для визначення потенційної застави.

Адвокат також наголосив, що Чернишов має на утриманні двох малолітніх дітей, тому витрачання всіх наявних коштів на забезпечення підозри є недоцільним і економічно необґрунтованим. За його словами, обґрунтування з боку сторони обвинувачення виглядає сумнівно і не відповідає якості наданих матеріалів.

"Аналіз доходів з 1998 року, я не думаю, що в 1998 році Чернишов почав збирати гроші для внесення застав. І кожного дня їх викладав, і його чекали колишні компанії. Я б оперував цією сумою. Я вважаю, що 20 мільйонів гривень — це та сума, яка теоретично може бути внесена", — висловився адвокат.

Захист закликав суд врахувати ці обставини та не підтримувати позицію прокуратури щодо розміру застави, яку, на думку адвоката, "не обґрунтовано завищено".

Що каже прокурор і чому вважає запобіжні заходи об'єктивними

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Буяненко натомість пояснив, що запропонована сума застави була раніше погоджена з детективами й цілком відповідає фінансовим можливостям міністра Чернишова.

Також він пояснив, що носіння електронного браслета дозволятиме контролювати місцеперебування Олексія Чернишова. 

Нагадаємо, Олексій Чернишов відкидає усі звинувачення НАБУ щодо зловживання службовим становищем та хабарництві. 

Зокрема, він прокоментував отриманий подарунок у вигляді книги та пояснив, чому це не може бути доказом. 

Олексій Чернишов НАБУ суд застава ВАКС
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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