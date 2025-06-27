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Адвокат Чернышова назвал "приемлемый" размер залога

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 13:33
ВАКС рассматривает меру пресечения Чернышеву — сумма вызывает противоречия
Алексей Чернышов. Фото: кадр из видео
Ключові моменти Адвокат объяснил, почему залог 120 млн грн для Чернышова — это слишком Что говорит прокурор и почему считает меры пресечения объективными

Во время судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде адвокат вице-премьер-министра Алексея Чернышева заявил, что предложенный прокурором залог в 120 миллионов гривен является явно завышенным и не соответствует финансовым возможностям его подзащитного. Мол, он задекларировал значительно меньшую сумму, а чиновнику нужно еще и как-то содержать семью.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык, которая находится в зале суда.

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Адвокат объяснил, почему залог 120 млн грн для Чернышова — это слишком

Как отметил защитник, в 2024 году Чернышов задекларировал наличные активы в размере 490 тысяч долларов США, что составляет примерно 20 миллионов гривен. Именно эту сумму, по мнению адвоката, следует считать максимально допустимой для определения потенциального залога.

Адвокат также отметил, что Чернышов имеет на содержании двух малолетних детей, поэтому расходование всех имеющихся средств на обеспечение подозрения является нецелесообразным и экономически необоснованным. По его словам, обоснование со стороны обвинения выглядит сомнительно и не соответствует качеству предоставленных материалов.

"Анализ доходов с 1998 года, я не думаю, что в 1998 году Чернышов начал собирать деньги для внесения залогов. И каждый день их выкладывал, и его ждали бывшие компании. Я бы оперировал этой суммой. Я считаю, что 20 миллионов гривен — это та сумма, которая теоретически может быть внесена", — высказался адвокат.

Защита призвала суд учесть эти обстоятельства и не поддерживать позицию прокуратуры относительно размера залога, который, по мнению адвоката, "необоснованно завышен".

Что говорит прокурор и почему считает меры пресечения объективными

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Буяненко взамен объяснил, что предложенная сумма залога была ранее согласована с детективами и вполне соответствует финансовым возможностям министра Чернышова.

Также он пояснил, что ношение электронного браслета позволит контролировать местонахождение Алексея Чернышова.

Напомним, Алексей Чернышов отвергает все обвинения НАБУ о злоупотреблении служебным положением и взяточничестве.

В частности, он прокомментировал полученный подарок в виде книги и объяснил, почему это не может быть доказательством.

Алексей Чернышов НАБУ суд залог ВАКС
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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