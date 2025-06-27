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Главная Новости дня Чернышов объяснил, почему не может выплатить залог

Чернышов объяснил, почему не может выплатить залог

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 19:29
Чернышов заявил, что не может выплатить залог
Министр национального единства Алексей Чернышов. Фото: РБК-Украина
Ключові моменти Чернышов говорит, что не сможет выплатить залог — детали

В пятницу, 27 июня, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру национального единства Алексею Чернышову в виде залога в более 120 миллионов гривен. Чиновник объяснил, почему не сможет выплатить залог.

Об этом информирует из зала суда корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Чернышов говорит, что не сможет выплатить залог — детали

Вице-премьер-министр заявил, что не сможет выплатить залог в размере более 120 миллионов гривен, ведь все его счета были заблокированы.

"У меня уже есть ограничения, и они достаточно существенные", — сказал Чернышов.

Кроме того, его адвокат отметил, что вместо того, чтобы дождаться министра и спокойно пригласить его в НАБУ и вручить подозрение, сделали "информационную вспышку".

"Это специально искусственно сделанная ситуация для того, чтобы поднять информационную огласку", — сказал адвокат Чернышова.

Также во время судебного заседания адвокат вице-премьер-министра Алексея Чернышова заявил, что предложенный прокурором залог в 120 миллионов гривен является явно завышенным и не соответствует финансовым возможностям его подзащитного. Мол, он задекларировал значительно меньшую сумму, а чиновнику нужно еще и как-то содержать семью.

Напомним, что 23 июня НАБУ объявило подозрение Чернышову. Он стал шестым фигурантом дела о масштабной коррупции в строительном секторе, к которой причастны высокопоставленные чиновники страны.

В свою очередь, Чернышов отвергает все обвинения НАБУ относительно злоупотребления служебным положением и взяточничестве.

Алексей Чернышов залог ВАКС наказание судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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