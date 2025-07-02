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Чернышов сделал заявление о "ликвидации" Министерства единства

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 16:49
Министерство национального единства продолжает работу в обычном режиме, его не будут ликвидировать, - Чернышов
Алексей Чернышов. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov
Ключові моменти Министерство единства продолжит работать

Министерство национального единства продолжает работу в обычном режиме. Слухи о его ликвидации не соответствуют действительности.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов после заседания Высшего антикоррупционного суда в среду, 2 июля, пишет Радио Свобода.

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Министерство единства продолжит работать

Чернышов опроверг информацию СМИ о возможном расформировании возглавляемого им министерства. Медиа писали о возможном переформатировании правительства, в рамках которого Министерство национального единства могут объединить с другим органом исполнительной власти, а самого министра - уволить

"Продолжаем работать, а в деле, которое рассматривается, я уверен, что разберемся, суд даст свою объективную оценку", — сказал министр.

Чернышов также заявил, что обвинения, выдвинутые против него, нанесли серьезный удар по его репутации. Он подчеркнул, что намерен защищать свое имя и доказывать свою правоту не только в юридическом поле, но и ежедневной работой на занимаемой должности.

"Я буду делать все, чтобы ее защитить и доказать, что обвинение не является обоснованным. Я буду работать на своей должности и буду доказывать это своей работой", — подытожил он.

Ранее народный депутат Украины Ярослав Железняк прокомментировал возможность расформирования Министерства единства. По его словам, это министерство не было полезным гражданам и не сильно помогло возвращению украинцев.

Напомним, 23 июня сотрудники НАБУ и САП объявили подозрение Чернышеву в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Высший антикоррупционный суд избрал министру меру пресечения, однако его не отстранили от должности.

Кабинет министров Алексей Чернышов суд коррупция министр
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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