Розформування Міністерства єдності — що відомо

Народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк. Фото: Детектор медіа

Народний депутат України Ярослав Железняк прокоментував можливість розформування Міністерства єдності. За його словами, це міністерство не було корисним громадянам й не сильно допомогло поверненню українців.

Про це Ярослав Железняк сказав в ефірі Вечір.LIVE.

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На думку нардепа, Міністерство єдності не сильно допомогло ані єдності, ані поверненню співгромадян.

Тож тепер, за словами нардепа, в уряді розглядають наступні варіанти подальшої долі відомства:

приєднати до МЗС — консульства за законом відповідають за повернення громадян;

передати під координацію віцепрем’єра — з ветеранами, соціальною політикою тощо;

доєднати до іншого міністерства, наприклад, Мінсоцполітики або Мінвідновлення.

"Міністерство єдності, як на мене, була абсолютно мертва народжена ідея. Не сильно воно допомогло ані єдності, ані поверненню українців. І в результаті єдиного українця, якого вдалося повернути, це самого міністра національної єдності України (Олексія Чернишова, — Ред.).

Справді хотіли міністерство ліквідувати, що, як на мене, і треба зробити, тому що це витрачання грошей і достатньо неефективне. Зараз шукають куди його причепити, є декілька варіантів — причепити до МЗС, причепити до якогось портфеля віцепрем’єра, який буде координувати ветеранську й соціальну політику. І третій варіант — причепити його до якогось іншого міністерства", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 27 червня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Пізніше Чернишов відповів, чи планує подавати у відставку після судового рішення.