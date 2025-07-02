Расформирование Министерства единства - что известно

Народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Фото: Детектор медиа

Народный депутат Украины Ярослав Железняк прокомментировал возможность расформирования Министерства единства. По его словам, это министерство не было полезным гражданам и не сильно помогло возвращению украинцев.

Об этом Ярослав Железняк сказал в эфире Вечір.LIVE.

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По мнению нардепа, Министерство единства не сильно помогло ни единству, ни возвращению сограждан.

Поэтому теперь, по словам нардепа, в правительстве рассматривают следующие варианты дальнейшей судьбы ведомства:

присоединить к МИД — консульства по закону отвечают за возвращение граждан;

передать под координацию вице-премьера — с ветеранами, социальной политикой и тому подобное;

присоединить к другому министерству, например, Минсоцполитики или Минобрнауки.

"Министерство единства, как по мне, была абсолютно мертвая рожденная идея. Не сильно оно помогло ни единству, ни возвращению украинцев. И в результате единственного украинца, которого удалось вернуть, это самого министра национального единства Украины (Алексея Чернышева, — Ред.).

Действительно хотели министерство ликвидировать, что, по-моему, и надо сделать, потому что это трата денег и достаточно неэффективно. Сейчас ищут куда его прицепить, есть несколько вариантов — прицепить к МИД, прицепить к какому-то портфелю вице-премьера, который будет координировать ветеранскую и социальную политику. И третий вариант — прицепить его к какому-то другому министерству", — объяснил нардеп.

Напомним, что в пятницу, 27 июня, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру национального единства Алексею Чернышеву.

Позже Чернышов ответил, планирует ли подавать в отставку после судебного решения.