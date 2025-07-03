DIM спростувала причетність до застави за віцепрем'єра Чернишова

Віцепрем'єр-міністр з питань національної єдності Олексій Чернишов. Фото: УНІАН

Група компаній DIM спростувала причетність до внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень за Олексія Чернишова — віцепрем'єр-міністра з питань національної єдності. В компанії заявили, що рішення про внесення застави було особистою ініціативою співробітниці Дар’ї Беді. У DIM підкреслили, що не були поінформовані про її наміри й розпочали службове розслідування. Нині співпрацю з нею припинено.

Про це йдеться в офіційній заяві групи компаній DIM, опублікованій 3 липня.

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У відповіді на запит журналістів компанія наголосила, що такого рішення не ухвалювала.

"Ця дія є особистим рішенням Дар’ї Беді, яка на момент внесення застави надавала послуги з організації діяльності маркетингу та просування DIM", — йдеться у заяві компанії.

Також компанія не виключає можливості ухвалення додаткових кадрових або юридичних рішень залежно від розвитку ситуації.

Заява компанії. Фото: скриншот

Нагадаємо, Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди, суд визначив заставу на суму 120 млн гривень.

Пізніше була внесена вся сума застави.