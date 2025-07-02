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Головна Новини дня За Олексія Чернишова внесли заставу — яка сума

За Олексія Чернишова внесли заставу — яка сума

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 16:13
Олексій Чернишов — за віцепрем'єра внесли заставу
Олексій Чернишов. Фото: РБК-Україна

За віцепрем'єр-міністра — міністра з  національної єдності Олексія Чернишова внесли заставу. Йдеться про 120 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

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Застава за Чернишова

"За віцепрем'єра Олексія Чернишова внесли 120 мільйонів гривень застави", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ВАКС  підтвердили, що вся сума застави за міністра національної єдності внесена в повному обсязі.

Що передувало

Нагадаємо, 23 червня НАБУ оголосило підозру Олексію Чернишову. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. 

Сам віцепрем'єр заявив, що готовий співпрацювати з НАБУ і його розмова з правоохоронцями тривала понад дві години. 

Однак 27 червня відбулося судове засідання у справі Чернишова. Його адвокати заперечували усі звинувачення і наголошували, що він не брав хабарів, а отримував подарунки.

Того ж дня обрали заставу у розмірі понад 120 мільйонів гривень. Водночас сам Чернишов з цим не погодився і наголосив, що залишати свою посаду не збирається

Олексій Чернишов Київ суд хабар застава
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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