Олексій Чернишов — за віцепрем'єра внесли заставу

Олексій Чернишов. Фото: РБК-Україна

За віцепрем'єр-міністра — міністра з національної єдності Олексія Чернишова внесли заставу. Йдеться про 120 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Реклама

Читайте також:

Застава за Чернишова

"За віцепрем'єра Олексія Чернишова внесли 120 мільйонів гривень застави", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ВАКС підтвердили, що вся сума застави за міністра національної єдності внесена в повному обсязі.

Що передувало

Нагадаємо, 23 червня НАБУ оголосило підозру Олексію Чернишову. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Сам віцепрем'єр заявив, що готовий співпрацювати з НАБУ і його розмова з правоохоронцями тривала понад дві години.

Однак 27 червня відбулося судове засідання у справі Чернишова. Його адвокати заперечували усі звинувачення і наголошували, що він не брав хабарів, а отримував подарунки.

Того ж дня обрали заставу у розмірі понад 120 мільйонів гривень. Водночас сам Чернишов з цим не погодився і наголосив, що залишати свою посаду не збирається.