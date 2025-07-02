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За Алексея Чернышева внесли залог — какая сумма

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 16:13
Алексей Чернышов — за вице-премьера внесли залог
Алексей Чернышов. Фото: РБК-Украина
Ключові моменти Залог за Чернышова Что предшествовало

За вице-премьер-министра — министра по национальному единству Алексея Чернышева внесли залог. Речь идет о 120 миллионах гривен.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

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Залог за Чернышова

"За вице-премьера Алексея Чернышева внесли 120 миллионов гривен залога", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ВАКС подтвердили, что вся сумма залога за министра национального единства внесена в полном объеме.

Что предшествовало

Напомним, 23 июня НАБУ объявило подозрение Алексею Чернышеву. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Сам вице-премьер заявил, что готов сотрудничать с НАБУ и его разговор с правоохранителями длился более двух часов.

Однако 27 июня состоялось судебное заседание по делу Чернышова. Его адвокаты отрицали все обвинения и отмечали, что он не брал взяток, а получал подарки.

В тот же день чиновнику избрали залог в размере более 120 миллионов гривен. В то же время сам Чернышов с этим не согласился и подчеркнул, что покидать свою должность не собирается.

Алексей Чернышов Киев суд взятка залог
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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