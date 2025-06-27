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Головна Новини дня Справа Чернишова — суд відхилив закриття засідання

Справа Чернишова — суд відхилив закриття засідання

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 09:33
Суд у справі міністра Олексія Чернишова відхилив клопотання про проведення засідання у закритому форматі
Віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов у залі суду. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Судове засідання у справі Чернишова

Суд відмовив у проведенні закритого засідання в справі чинного віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова. Йому мають обрати запобіжний захід.

Про це у п'ятницю, 27 червня, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик із зали суду.

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Судове засідання у справі Чернишова

Адвокат наполягав на закритті засідання, аргументуючи це можливим розголошенням конфіденційної інформації, зокрема даних про родину та особистих відомостей.

За словами захисника Чернишова, така інформація може бути використана країною-агресором проти підзахисного.

"Хочу зазначити, що Чернишов Олексій Михайлович обіймає посаду віцепрем'єр-міністра. Відповідно, є посадовою особою високого рівня, має доступ до державної таємниці та іншої чутливої інформації, розголошення якої точно може зашкодити, мені здається, воно точно превалює над принципом відкритості", — сказав адвокат.

Вислухавши клопотання сторони захисту, суд відмовив у проведенні закритого засідання.

Перед судовим засіданням Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що проситимуть суд обрати Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. Також клопотатимуть про відсторонення від посади.

Сам Чернишов перед засіданням суду закликав журналістів дотримуватись фактів у своїх матеріалах. 

Чинного міністра підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря в особливо великому розмірі — як для себе, так і для інших осіб.

Олексій Чернишов НАБУ суд корупція САП міністр
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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