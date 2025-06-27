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Дело Чернышова — суд отклонил закрытие заседания

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 09:33
Суд по делу министра Алексея Чернышева отклонил ходатайство о проведении заседания в закрытом формате
Вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов в зале суда. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Судебное заседание по делу Чернышова

Суд отказал в проведении закрытого заседания по делу действующего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышева. Ему должны избрать меру пресечения.

Об этом в пятницу, 27 июня, сообщает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык из зала суда.

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Адвокат настаивал на закрытии заседания, аргументируя это возможным разглашением конфиденциальной информации, в частности данных о семье и личных сведений.

По словам защитника Чернышова, такая информация может быть использована страной-агрессором против подзащитного.

"Хочу отметить, что Чернышов Алексей Михайлович занимает должность вице-премьер-министра. Соответственно, является должностным лицом высокого уровня, имеет доступ к государственной тайне и другой чувствительной информации, разглашение которой точно может навредить, мне кажется, оно точно превалирует над принципом открытости", — сказал адвокат.

Выслушав ходатайство стороны защиты, суд отказал в проведении закрытого заседания.

Перед судебным заседанием Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что будут просить суд избрать Чернышеву меру пресечения в виде залога в размере 120 млн грн. Также будут ходатайствовать об отстранении от должности.

Сам Чернышов перед заседанием суда призвал журналистов придерживаться фактов в своих материалах.

Действующего министра подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере - как для себя, так и для других лиц.

Алексей Чернышов НАБУ суд коррупция САП министр
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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