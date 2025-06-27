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Головна Новини дня Суд на Чернишовим — адвокати заперечують обвинувачення

Суд на Чернишовим — адвокати заперечують обвинувачення

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 11:59
Адвокати міністра Олексія Чернишова заперечують обвинувачення — відео
Віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов у залі суду. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Справа Чернишова

Захист чинного віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова відкидає обвинувачення, висунуті в межах кримінального провадження. Адвокати наголошують, що матеріали справи не містять доказів протиправної діяльності.

Про це у п'ятницю, 27 червня, повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик із зали суду.

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За словами адвокатів, усі рішення, які приймав Чернишов на посаді міністра енергоефективності, залишаються чинними та продовжують виконуватись і нині.

"В будь-якому порядку: ні в адміністративному, ані в судовому (їх не скасовано - Ред.). І вони продовжують діяти навіть станом на зараз. Тому зазначати про те, що ці рішення приймалися в першу чергу на службі, я вважаю, є така позиція, я особисто не погоджую", — заявив представник захисту.

Крім того, адвокати наголошують, що матеріали справи не містять доказів протиправної діяльності Чернишова під час його перебування на посаді міністра.

Раніше суд відмовив у проведенні закритого засідання в справі чинного віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова. Йому мають обрати запобіжний захід. 

Сам Чернишов перед засіданням суду закликав журналістів дотримуватись фактів у своїх матеріалах. 

Олексій Чернишов НАБУ суд корупція міністр
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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