Адвокати міністра Олексія Чернишова заперечують обвинувачення — відео

Суд на Чернишовим — адвокати заперечують обвинувачення
Захист чинного віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова відкидає обвинувачення, висунуті в межах кримінального провадження. Адвокати наголошують, що матеріали справи не містять доказів протиправної діяльності.
Про це у п'ятницю, 27 червня, повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик із зали суду.
Справа Чернишова
За словами адвокатів, усі рішення, які приймав Чернишов на посаді міністра енергоефективності, залишаються чинними та продовжують виконуватись і нині.
"В будь-якому порядку: ні в адміністративному, ані в судовому (їх не скасовано - Ред.). І вони продовжують діяти навіть станом на зараз. Тому зазначати про те, що ці рішення приймалися в першу чергу на службі, я вважаю, є така позиція, я особисто не погоджую", — заявив представник захисту.
Крім того, адвокати наголошують, що матеріали справи не містять доказів протиправної діяльності Чернишова під час його перебування на посаді міністра.
Раніше суд відмовив у проведенні закритого засідання в справі чинного віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова. Йому мають обрати запобіжний захід.
Сам Чернишов перед засіданням суду закликав журналістів дотримуватись фактів у своїх матеріалах.
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