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Главная Новости дня Суд на Чернышовым — адвокаты отрицают обвинения

Суд на Чернышовым — адвокаты отрицают обвинения

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 11:59
Адвокаты министра Алексея Чернышева отрицают обвинения - видео
Вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов в зале суда. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Дело Чернышова

Защита действующего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова отвергает обвинения, выдвинутые в рамках уголовного производства. Адвокаты отмечают, что материалы дела не содержат доказательств противоправной деятельности.

Об этом в пятницу, 27 июня, сообщила корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык из зала суда.

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По словам адвокатов, все решения, которые принимал Чернышов на посту министра энергоэффективности, остаются в силе и продолжают выполняться и сейчас.

"В любом порядке: ни в административном, ни в судебном (они не отменены — Ред.). И они продолжают действовать даже по состоянию на сейчас. Поэтому указывать о том, что эти решения принимались в первую очередь на службе, я считаю, есть такая позиция, я лично не согласен", — заявил представитель защиты.

Кроме того, адвокаты отмечают, что материалы дела не содержат доказательств противоправной деятельности Чернышова во время его пребывания на посту министра.

Ранее суд отказал в проведении закрытого заседания по делу действующего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова. Ему должны избрать меру пресечения.

Сам Чернышов перед заседанием суда призвал журналистов придерживаться фактов в своих материалах.

Алексей Чернышов НАБУ суд коррупция министр
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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