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Главная Новости дня Группа компаний DIM заявила о непричастности к залогу Чернышева

Группа компаний DIM заявила о непричастности к залогу Чернышева

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Дата публикации 3 июля 2025 11:59
DIM опровергла причастность к залогу за вице-премьера Чернышова
Вице-премьер-министр по вопросам национального единства Алексей Чернышов. Фото: УНИАН

Группа компаний DIM опровергла причастность к внесению залога в размере 44 миллиона гривен за Алексея Чернышова — вице-премьер-министра по вопросам национального единства. В компании заявили, что решение о внесении залога было личной инициативой сотрудницы Дарьи Беди. В DIM подчеркнули, что не были проинформированы о ее намерениях и начали служебное расследование. Сейчас сотрудничество с ней  прекращено.

Об этом говорится в официальном заявлении группы компаний DIM, опубликованном 3 июля.

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В ответе на запрос журналистов компания отметила, что данного решения не принимала. 

"Это действие является личным решением Дарьи Беди, которая на момент внесения залога предоставляла услуги по организации деятельности маркетинга и продвижения DIM", — говорится в заявлении компании.

Также компания не исключает возможности принятия дополнительных кадровых или юридических решений в зависимости от развития ситуации.

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Заявление компании. Фото: скриншот

Напомним, Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды, суд определил залог на сумму 120 млн гривен.

Позже была внесена вся сумма залога.

Алексей Чернышов суд скандал деньги залог ВАКС
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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