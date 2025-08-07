Апелляция Чернышова провалилась - суд оставил залог 120 млн

Алексей Чернышов. Фото: РБК-Украина

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 7 августа подтвердила предыдущее решение относительно меры пресечения экс-министру Алексею Чернышеву. Ему оставили залог в 120 млн грн и ряд ограничений до 27 августа. В деле речь идет о масштабной коррупции в строительной сфере.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Что известно о мере пресечения для Чернышова

Апелляция экс-министра не изменила условий меры пресечения — суд оставил залог в 120 миллионов гривен и все процессуальные обязанности. Их перечень, среди прочего, включает запрет покидать Украину без разрешения следствия, обязанность являться на вызовы и сообщать об изменении места жительства.

"Я буду продолжать защищать свою честь, имя и правду законным способом. Дело, возбужденное против меня, считаю полностью вымышленным. Никаких реальных оснований для обвинений я не вижу — речь идет о какой-то мнимой скидке, какой-то книжке", — заявил Чернышов.

САП сообщила, что залог был избран еще 27 июня. Его действие продлится до 27 августа. Обвинение касается злоупотребления служебным положением и получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах. Бывший вице-премьер стал шестым фигурантом дела.

"Это были регулярные поездки — два-три раза в месяц, официально, прозрачно. До моей последней командировки я не был уведомлен ни формально, ни неформально ни о каких подозрениях или следственных действиях. Поэтому все заявления о моем якобы "невозвращении" являются ничем иным, как попыткой дезинформировать общество", — прокомментировал он информацию о своих зарубежных поездках.

Чернышов настаивает, что сотрудничает со следствием и не пытался избегать ответственности.

Напомним, что министерство национального единства работает в штатном режиме, а информация о его возможном закрытии не соответствует действительности. Об этом после заседания Высшего антикоррупционного суда 2 июля заявил вице-премьер-министр и глава министерства Алексей Чернышов.

Ранее мы также информировали, что по делу экс-главы правительства по вопросам национального единства уже внесен определенный судом залог. Сумма, предусмотренная мерой пресечения, составляет 120 миллионов гривен.