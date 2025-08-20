Арест наличности по делу Чернышова - решение ВАКС

Алексей Чернышов. Фото: NABU Daily by Олег Новиков

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на наличные, изъятые во время обысков у бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева и его жены. Речь идет о средствах в иностранной и национальной валютах, которые приобщены к материалам расследования НАБУ/САП.

Об этом сообщает журналист Олег Новиков.

Что решил суд и какие суммы под арестом

Как сообщается, решение принято 15 августа: арест наложен на наличные, найденные во время следственных действий в помещениях супругов Чернышевых. По имеющейся информации, целью меры является сохранение вещественных доказательств и недопущение отчуждения средств.

Сообщение Новикова в Telegram. Фото: скриншот

"Арест наложен на 6 тысяч долларов, 13 620 евро, 89 700 гривен и 1 040 фунтов стерлингов", — пишет Олег Новиков.

По данным журналиста, эти средства были изъяты во время обысков в рамках производства, которое ведут НАБУ и САП. Арест означает, что распоряжаться наличными до завершения процессуальных действий запрещено, а их статус будет определяться по итогам следствия и судебного разбирательства.

Напомним, что в рамках совместного расследования СБУ и НАБУ с участием Министра юстиции выявлены факты присвоения бюджетных средств.

Ранее мы также информировали, что НАБУ и САП сообщили о подозрениях участникам схемы, связанной с коррупцией при закупках дронов и средств РЭБ. Всего на данный момент речь идет о шести подозреваемых.