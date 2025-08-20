Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ВАКС арестовал деньги Чернышова и его жены — журналист

ВАКС арестовал деньги Чернышова и его жены — журналист

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 15:39
Арест наличности по делу Чернышова - решение ВАКС
Алексей Чернышов. Фото: NABU Daily by Олег Новиков

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на наличные, изъятые во время обысков у бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева и его жены. Речь идет о средствах в иностранной и национальной валютах, которые приобщены к материалам расследования НАБУ/САП.

Об этом сообщает журналист Олег Новиков.

Реклама
Читайте также:

Что решил суд и какие суммы под арестом

Как сообщается, решение принято 15 августа: арест наложен на наличные, найденные во время следственных действий в помещениях супругов Чернышевых. По имеющейся информации, целью меры является сохранение вещественных доказательств и недопущение отчуждения средств.

ВАКС арештував гроші Чернишова та його дружини — журналіст - фото 1
Сообщение Новикова в Telegram. Фото: скриншот

"Арест наложен на 6 тысяч долларов, 13 620 евро, 89 700 гривен и 1 040 фунтов стерлингов", — пишет Олег Новиков.

По данным журналиста, эти средства были изъяты во время обысков в рамках производства, которое ведут НАБУ и САП. Арест означает, что распоряжаться наличными до завершения процессуальных действий запрещено, а их статус будет определяться по итогам следствия и судебного разбирательства.

Напомним, что в рамках совместного расследования СБУ и НАБУ с участием Министра юстиции выявлены факты присвоения бюджетных средств.

Ранее мы также информировали, что НАБУ и САП сообщили о подозрениях участникам схемы, связанной с коррупцией при закупках дронов и средств РЭБ. Всего на данный момент речь идет о шести подозреваемых.

Алексей Чернышов НАБУ САП деньги ВАКС арест
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации