Корупція під час закупівлі дронів і РЕБ — хто серед підозрюваних

Затриманий фігурант співробітниками НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозри учасникам схеми, причетної до корупції при закупівлі дронів та РЕБ. Загалом наразі є шестеро підозрюваних.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у понеділок, 4 серпня.

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"НАБУ і САП повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БпЛА та РЕБ", — йдеться у повідомленні.

Вилучені кошти. Фото: НАБУ

Відомо, що підозри отримали:

колишній голова Луганської обласної державної адміністрації;

народний депутат України;

начальник міської військової адміністрації;

командир військової частини Національної гвардії України;

фактичний бенефіціарний власник підприємства — виробника БпЛА;

директорка підприємства-виробника БпЛА.

Бенефіціару та керівниці компанії, що виготовляє БпЛА, також висунуто обвинувачення у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Слідство вважає, що за винагороду вони працевлаштовували осіб і забезпечували їм бронювання, фактично унеможливлюючи їх мобілізацію до війська.

Допис НАБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили масштабну корупцію під час закупівлі безпілотників та засобів РЕБ.

Відомо, що серед причетних є нардеп від партії "Слуга народу" Олексій Кузнєцов.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський після викриття схеми звільнив Сергій Гайдая з посади голови Мукачівської РДА та очільника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка.