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Головна Новини дня Корупція при закупівлі БпЛА та РЕБ — кому оголосили підозру

Корупція при закупівлі БпЛА та РЕБ — кому оголосили підозру

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Дата публікації: 4 серпня 2025 12:48
Корупція під час закупівлі дронів і РЕБ — хто серед підозрюваних
Затриманий фігурант співробітниками НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозри учасникам схеми, причетної до корупції при закупівлі дронів та РЕБ. Загалом наразі є шестеро підозрюваних.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у понеділок, 4 серпня.

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"НАБУ і САП повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БпЛА та РЕБ", — йдеться у повідомленні.

Схема розкрадання коштів при закупівлі РЕБ та БпЛА
Вилучені кошти. Фото: НАБУ

Відомо, що підозри отримали: 

  • колишній голова Луганської обласної державної адміністрації;
  • народний депутат України;
  • начальник міської військової адміністрації;
  • командир військової частини Національної гвардії України;
  • фактичний бенефіціарний власник підприємства — виробника БпЛА;
  • директорка підприємства-виробника БпЛА.

Бенефіціару та керівниці компанії, що виготовляє БпЛА, також висунуто обвинувачення у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Слідство вважає, що за винагороду вони працевлаштовували осіб і забезпечували їм бронювання, фактично унеможливлюючи їх мобілізацію до війська.

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Допис НАБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили масштабну корупцію під час закупівлі безпілотників та засобів РЕБ.

Відомо, що серед причетних є нардеп від партії "Слуга народу" Олексій Кузнєцов.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський після викриття схеми звільнив Сергій Гайдая з посади голови Мукачівської РДА та очільника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка.

НАБУ корупція САП гроші підозра
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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