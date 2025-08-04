Корупція під час закупівлі дронів і РЕБ — хто серед підозрюваних

Корупція при закупівлі БпЛА та РЕБ — кому оголосили підозру
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозри учасникам схеми, причетної до корупції при закупівлі дронів та РЕБ. Загалом наразі є шестеро підозрюваних.
Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у понеділок, 4 серпня.
Корупція при закупівлі безпілотників та РЕБ
"НАБУ і САП повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БпЛА та РЕБ", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що підозри отримали:
- колишній голова Луганської обласної державної адміністрації;
- народний депутат України;
- начальник міської військової адміністрації;
- командир військової частини Національної гвардії України;
- фактичний бенефіціарний власник підприємства — виробника БпЛА;
- директорка підприємства-виробника БпЛА.
Бенефіціару та керівниці компанії, що виготовляє БпЛА, також висунуто обвинувачення у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Слідство вважає, що за винагороду вони працевлаштовували осіб і забезпечували їм бронювання, фактично унеможливлюючи їх мобілізацію до війська.
Нагадаємо, НАБУ і САП викрили масштабну корупцію під час закупівлі безпілотників та засобів РЕБ.
Відомо, що серед причетних є нардеп від партії "Слуга народу" Олексій Кузнєцов.
Крім того, український лідер Володимир Зеленський після викриття схеми звільнив Сергій Гайдая з посади голови Мукачівської РДА та очільника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка.
Читайте Новини.LIVE!