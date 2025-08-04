Коррупция при закупке дронов и РЭБ — кто среди подозреваемых

Задержанный фигурант сотрудниками НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрения участникам схемы, причастной к коррупции при закупке дронов и РЭБ. Всего сейчас есть шесть подозреваемых.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в понедельник, 4 августа.

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Коррупция при закупке беспилотников и РЭБ

"НАБУ и САП сообщили о подозрении разоблаченным накануне участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БпЛА и РЭБ", — говорится в сообщении.

Изъятые средства. Фото: НАБУ

Известно, что подозрения получили:

бывший председатель Луганской областной государственной администрации;

народный депутат Украины;

начальник городской военной администрации;

командир воинской части Национальной гвардии Украины;

фактический бенефициарный владелец предприятия — производителя БпЛА;

директор предприятия-производителя БпЛА.

Бенефициару и руководительнице компании, производящей БпЛА, также предъявлено обвинение в препятствовании законной деятельности ВСУ. Следствие считает, что за вознаграждение они трудоустраивали лиц и обеспечивали им бронирование, фактически делая невозможным их мобилизацию в армию.

Пост НАБУ. Фото: скриншот

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке беспилотников и средств РЭБ.

Известно, что среди причастных есть нардеп от партии "Слуга народа" Алексей Кузнецов.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский после разоблачения схемы уволил Сергей Гайдая с должности председателя Мукачевской РГА и главы Рубежанской ГВА Андрея Юрченко.