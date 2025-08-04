Коррупция при закупке дронов и РЭБ — кто среди подозреваемых

Коррупция при закупке БпЛА и РЭБ — кому объявили подозрение
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрения участникам схемы, причастной к коррупции при закупке дронов и РЭБ. Всего сейчас есть шесть подозреваемых.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в понедельник, 4 августа.
Коррупция при закупке беспилотников и РЭБ
"НАБУ и САП сообщили о подозрении разоблаченным накануне участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БпЛА и РЭБ", — говорится в сообщении.
Известно, что подозрения получили:
- бывший председатель Луганской областной государственной администрации;
- народный депутат Украины;
- начальник городской военной администрации;
- командир воинской части Национальной гвардии Украины;
- фактический бенефициарный владелец предприятия — производителя БпЛА;
- директор предприятия-производителя БпЛА.
Бенефициару и руководительнице компании, производящей БпЛА, также предъявлено обвинение в препятствовании законной деятельности ВСУ. Следствие считает, что за вознаграждение они трудоустраивали лиц и обеспечивали им бронирование, фактически делая невозможным их мобилизацию в армию.
Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке беспилотников и средств РЭБ.
Известно, что среди причастных есть нардеп от партии "Слуга народа" Алексей Кузнецов.
Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский после разоблачения схемы уволил Сергей Гайдая с должности председателя Мукачевской РГА и главы Рубежанской ГВА Андрея Юрченко.
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