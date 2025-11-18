Видео
Главная Новости дня Подозрение необоснованно — Чернышов прокомментировал решение суда

Подозрение необоснованно — Чернышов прокомментировал решение суда

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 22:10
обновлено: 22:25
Чернышов прокомментировал решение суда взять его под стражу
Бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

Во вторник, 18 ноября, Высший антикоррупционный суд принял решение взять под стражу бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева. Чиновник назвал приговор суда давлением и заявил, что не может внести залог.

Об этом информирует корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Читайте также:

Чернышов отреагировал на решение суда

Чернышов отреагировал на избрание ему меры пресечения в виде двух месяцев под стражей с залогом 51,6 миллиона гривен. Он настаивает, что подозрение является необоснованным.

"Подозрение, по нашему мнению, необоснованное. Доказательств недостаточно. Я не скрываюсь, нахожусь в Украине и прихожу по первому вызову. Считаю это признаками давления. Я заинтересован в скорейшем движении дела, чтобы правда победила", — сказал чиновник.

Кроме того, Чернышов также заявил, что не может внести залог из-за ареста его счетов.

Что известно о подозрении Чернышову

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышову о подозрении в незаконном обогащении. Как известно, экс-чиновник участвовал в деятельности преступной организации, которая занималась легализацией средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, подозреваемый посещал так называемую "прачечную" — место, где отмывали незаконные средства.

Детективы задокументировали передачу средств в сумме более 1,2 млн долларов США и почти 100 тысяч евро наличными бывшему чиновнику и его доверенному лицу.

Напомним, что Чернышова отрицает, что фигурирует на пленках НАБУ.

Ранее мы информировали, что во время заседания 17 ноября Алексея Чернышова готовы были взять на поруки — инициативу проявил директор Научно-исследовательского института строительного производства Александр Савченко.

Алексей Чернышов НАБУ коррупция ВАКС арест судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
