Суд по Чернышову - ВАКС продолжил рассмотрение дела

Суд по Чернышову. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 18 ноября, Высший антикоррупционный суд продлил избрание меры пресечения бывшему вицепремьер-министру и министру национального единства Алексею Чернышову. Его подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Суд по Чернышову

В Высшем антикоррупционном суде продолжается рассмотрение меры пресечения для бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова. Во время заседания он публично отверг обвинения, назвав подозрение "необоснованным и пустым".

По словам чиновника, сообщение о подозрении он получил 10 ноября, и оно касается якобы выгоды, которую он должен был получить от других фигурантов дела, а также недекларирования этой "условной выгоды".

Чернышов заявил, что подозрение базируется исключительно на разговорах между посторонними лицами, где упоминаются разные имена, среди которых даже "Че Гевара". Следствие, по его словам, пытается связать эти упоминания с ним без всяких реальных оснований.

"Моя фамилия Чернышов. У меня нет раздвоения личности. Я четко это помню и никак иначе себя не называл и не называю", — подчеркнул он в суде.

Бывший чиновник также заявил, что не получал и не присваивал никаких материальных активов. По его словам, в материалах подозрения нет прямых доказательств, подтверждающих инкриминируемые ему действия.

Напомним, во время прошлого заседания Чернышова хотел взять на поруки директор Научно-исследовательского института строительного производства Александр Савченко.

А до этого прокуроры раскрыли дополнительные подробности резонансного дела с участием чиновника Алексея Чернышова.