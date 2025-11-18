Суд щодо Чернишова - ВАКС продовжив розгляд справи

Суд щодо Чернишова. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 18 листопада, Вищий антикорупційний суд продовжив обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем'єр-міністру та міністру національної єдності Олексію Чернишову. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із залу суду.

Суд щодо Чернишова

У Вищому антикорупційному суді триває розгляд запобіжного заходу для колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Під час засідання він публічно відкинув звинувачення, назвавши підозру "необґрунтованою і порожньою".

За словами посадовця, повідомлення про підозру він отримав 10 листопада, і воно стосується нібито вигоди, яку він мав отримати від інших фігурантів справи, а також недекларування цієї "умовної вигоди".

Чернишов заявив, що підозра базується виключно на розмовах між сторонніми особами, де згадуються різні імена, серед яких навіть "Че Гевара". Слідство, за його словами, намагається пов’язати ці згадки з ним без жодних реальних підстав.

"Моє прізвище Чернишов. У мене немає роздвоєння особистості. Я чітко це пам’ятаю і ніяк інакше себе не називав і не називаю", — наголосив він у суді.

Колишній урядовець також заявив, що не отримував і не привласнював жодних матеріальних активів. За його словами, у матеріалах підозри немає прямих доказів, які б підтверджували інкриміновані йому дії.

Нагадаємо, під час минулого засідання Чернишова хотів взяти на поруки директор Науково-дослідного інституту будівельного виробництва Олександр Савченко.

А до цього прокурори розкрили додаткові подробиці резонансної справи за участю високопосадовця Олексія Чернишова.