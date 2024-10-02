Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Іноземне видання The Economist припустило, що президентські вибори в Україні можуть відбутися в 2025 році і Зеленський ніби готується до них. Водночас в Україні Центральна виборча комісія частково відновила роботу реєстру виборців. Ці фактори стали поштовхом до нової хвилі обговорень виборчого процесу.

Новини.LIVE розібрало припущення іноземного медіа з політологом Олексієм Буряченко.

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Перше, на що варто звернути увагу, — інформація про нібито плани Зеленського з'явилися не від українських політиків чи медіа, або ж від приближених до Офісу Президента експертів, а від іноземного медіа. Політолог пояснює це тим, що іноземні ЗМІ видають бажане за дійсне.

"Є опосередковані процеси, які ми можемо спостерігати, — ЦВК починає верифікацію списків виборців. Але сказати, що це якийсь сигнал виборчого процесу — ні. Це просто ЦВК прийняло рішення або звідкись отримало рекомендацію бути готовим", — сказав Буряченко.

Підготовка до виборів в Україні. Фото: з відкритих джерел

Він зауважив, що в ЦВК є проблеми — переміщені особи, незареєстровані особи, адже чоловіки не стають на облік через мобілізацію. І найголовніше — безпековий фактор.

Передумов провести вибори у 2025 році немає, оскільки триває війна. Крім того, впливатимуть різні фактори — передумовою виборів може стати мирний договір чи закінчення гарячої стадії війни?

Чи піде Зеленський на другий термін

"Чи прийме рішення він йти на вибори — остаточного розуміння і відчуття немає. Якщо станом на зараз оцінювати, це буде одне, станом на 2025 рік може бути абсолютно інше. Якщо оцінювати шанси Зеленського, тут навіть іноземні соціологічні компанії маніпулюють, кажучи, що його рейтинг впав з 80 до 45%. Слухайте, це маніпуляція в чистому вигляді. Будь-який кандидат, який має 45%, перемагає в першому турі. То про яку проблему нам пишуть іноземці видання. Проблем у нього немає й альтернативи немає на політичному горизонті", — сказав Буряченко.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Так само оцінює політолог і заяви The Economist щодо головного конкурента Зеленського — Залужного. Мовляв, не завжди західні медіа чітко орієнтуються в наших політичних контекстах.

"Була створена міфологема Залужного і тоді він був електорально на коні, зараз він не займається питанням оборони, він на дипломатичній роботі. Але я б що по ньому сказав — в нього залишаються лекторальні шанси, в політичному майбутньому циклі", — додав Буряченко.

Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

Він підсумував, що якщо Зеленський піде на вибори, то в першому турі він їх виграє. Але, можливо, відбудова країни стане для нього більшим викликом, ніж війна. А от щодо створення монобільшості в парламенті, то тут політолог впевнений — цього вже не станеться.

"Я думаю, в політичному майбутньому сезоні буде дуже сильно перезавантажено склад парламентських партій, можливо і на 100%. Шанси потрапляння закоренілих партій, таких як "Батьківщина", вони зараз близькі до нуля. Відповідно до цього й одночасно з потребою українського суспільства в нових лідерах, будуть нові", — підсумував політолог.

Верховна Рада України. Фото: ВРУ

Як ми писали раніше, народна депутатка Оксана Савчук заявила, Центральна виборча комісія видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів. У документі йдеться про впорядкування та зміни виборчих дільниць.

Своєю чергою народний депутат "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що про президентські вибори в Україні 2025 року можна говорити лише у двох випадках. Коли станеться значний прорив Сил оборони або відступ росіян.